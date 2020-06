Alejandro Fernández celebra el día del padre con una canción y video muy especial ¡Míralo aquí!

Alejandro Fernández, celebra el Día del Padre en grande, sumando su voz a la de su padre, Don Vicente Fernández en el estreno del vídeo musical para su tema “Mentí”.

“Mentí” es una de las canciones más emblemáticas que forma parte de su más reciente álbum 100% mariachi, “Hecho en México” el cual debutó como Álbum Latino y Álbum Regional Mexicano #1 en las listas de Billboard en Estados Unidos y Puerto Rico, además de debutar en la posición #1 en la lista de ventas en México, marcando el séptimo álbum en su carrera en liderar esta lista.

Sobre semejante logro, la revista especializada en música, Billboard, comentó: “Alejandro Fernández es el primer artista en lograr un Número 1 en la lista Top Latin Albums en cuatro décadas: 1990, 2000, 2010 y 2020”.

“Mentí” es un dueto incomparable que es sinónimo de un legado musical que ha traspasado generaciones y con el que Alejandro Fernández, acompañado de una leyenda como su padre Vicente Fernández, rinde homenaje a sus raíces y se consagra como uno de los máximos representantes de la música vernácula de los últimos tiempos y uno de los grandes embajadores de la música mexicana alrededor del mundo.

Hoy, Alejandro celebra el día del padre, junto a la persona que abrió el camino para su prolífica trayectoria musical, el Rey del Mariachi, Don Vicente Fernández.

Este estreno viene acompañado por un video animado protagonizado por los dos, que nos remonta a las películas de la época de oro del cine mexicano, el cual conmemora la relación tan estrecha y especial que hay entre padre e hijo, los cuales no sólo comparten un vínculo inamovible, pero también una química que tantos aman y admiran. ¡No se lo pierdan aquí!



Quién es Alejandro Fernández

Cantante mexicano de música ranchera, baladas y pop latino, hijo del cantante ranchero Vicente Fernández. En un principio se especializó en formas tradicionales de música regional mexicana​ como ranchera y mariachi. Posteriormente se ha diversificado hacia el pop latino con toques urbanos, la balada y los boleros.

Posee una sólida carrera discográfica y ha sido acreedor a dos Grammy Latinos y seis Premios Billboard. Ha logrado vender alrededor del mundo aproximadamente 15 millones de álbumes.