Aseguran que Alejandra Guzmán se peleó a golpes con esposa de su hermano

Hace poco se dio a conocer una versión de que Alejandra Guzmán se fue a golpes con su cuñada Mayela Laguna, pareja de Luis Enrique Guzmán, y quienes son padres de un hermoso bebé, durante una reciente estadía que ellos hicieron en la casa que la cantante tiene en Huatulco, estado de Oaxaca.

En entrevista con el programa “Ventaneando”, desde su casa en Acapulco, donde está pasando la cuarentena, Silvia Pasquel, hermana de la rockera dijo no estar enterada de esa versión.

“Incluso cuando estuve yo ahí el día de las madres en México, mi hermano y Mayela me comentaron que se iban a ir unos días con Ale porque quería ver el bebé, y que se iban a ir unos días a Huatulco”, manifestó Pasquel, quien enfatizó que después charló con Luis Enrique y la pareja de este, y ninguno de los dos le manifestaron nada al respecto.

“Y después hablé con mi hermano, justo ese día que hablé con mi mamá, mi hermano estaba regresando de Huatulco y había ido a ver a mi mamá y hasta ahorita ni él me ha comentado nada, ni Mayela, no me han dicho nada”, comentó Silvia y recalcó: “pues si son comadres, mi hermana es la madrina de mi sobrino, no creo que se lleven mal sino no hubieran decidido ser comadres”.

Más bien Pasquel sí recriminó a la revista que publicó esa nota, y dejó ver su sentir acerca de cómo tienen a la familia Pinal en el foco.

“Como que ya nos tienen puestos en la mira, a mi porque no me pueden involucrar en ningún escándalo, pues cuando pueden pues también se meten conmigo, nos agarra parejos a todos”, aseguró la hija de Silvia Pinal.

Por otra parte, la abuela de Michelle Salas, habló sobre la salud de su mamá, Silvia Pinal, a quien admira mucho por lo fuerte que es, y en la forma en que siempre ha salido adelante en todos y cada uno de los aspectos de su vida.

Refiriéndose a la cirugía de cadera que le fue practicada a una de las figuras femeninas más icónicas de la Época de Oro del cine mexicano, de 88 años, Pasquel expresó completamente convencida.

“Ya camina, camina bastante, camina dos o tres veces al día, baja ya a comer al comedor, es que, qué bárbara, que fortaleza es una persona envidiable, de verdad, la manera en la que mi mamá se repone de tantas cosas tan difíciles”, concluyó la hija mayor de la señora Pinal.