Adamari López estuvo a punto de desmayarse: ¿por qué?

Este 2020 tomé la decisión de tener un estilo de vida más saludable y estoy enfocada en lograrlo. Ustedes han sido mis aliados y me han apoyado para lograrlo, así que queriendo esforzarme aún más, te invito a que entrenemos juntos por 4 semanas. @toni y @yaspersonaltrainer estarán ahí para que logre mi meta. Ve al link www.READYin4W.com para más información, hay cupos limitados. Me acompañas tú también? #adaytoni #retoadaytoni #bajardepeso