Top 5: Noticias interesantes Mayo 13 del 2020

Las noticias interesantes del día empiezan con el anuncio del regreso de William Levy a las telenovelas, tras siete años de ausencia. Aquí te contamos quién será su coprotagonista.

Igualmente, las denuncias de Ninel Conde sobre amenazas de muerte, la verdad sobre el video de Juan Gabriel que se hizo viral y el resultado de la prueba de coronavirus del cantante Julio Preciado, son noticia.

Quédate con nosotros y entérate de estas y otras noticias del mundo del entretenimiento, en mayor despliegue:

1. William Levy regresa a las telenovelas con Carmen Villalobos

El momento que los fans de William Levy estaban esperando desde hace siete años, cuando el galán se fue del mundo de las telenovelas, llegó.

El actor cubano regresará a los melodramas como protagonista del refrito de la famosa telenovela colombiana de los 90′ “Café con aroma de mujer”, que protagonizaron Guy Ecker y Margarita Rosa de Francisco.

La noticia fue revelada este martes y se dijo además que Levy se unirá a Telemundo y tendrá como pareja a Carmen Villalobos, de la saga Sin senos sí hay paraíso.

Levy no hacía nada en telenovelas desde que protagonizó La Tempestad, junto a la ex Miss Universo Ximena Navarrete, un proyecto que no contó con el éxito de otras novelas del cubano.

2. Ninel Conde denuncia amenazas de muerte



Las diferencias que Ninel Conde ha tenido con el padre de su hijo, Giovanni Medina, a quien acusa de haberle quitado a su hijo Emmanuel hace dos meses, tomó un nuevo tinte, pues de manera pública y directa, la cantante denunció amenazas contra su vida y culpó directamente a su expareja.

“El día de hoy, he recibido mensajes y llamadas que atentan contra mi vida, la de mi familia y amistades: he recibido amenazas de muerte en mi contra. Dicho esto, y haciéndolo saber de manera pública, si algo llegare a pasar a mi persona o familiares, hago responsable a Giovanni Medina Morales”, dijo el Bombón asesino, a través de un comunicado.

“Este sujeto, acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano, tambien amenazó a varios periodistas, incluyendo a Gustavo Adolfo Infante por el hecho de desenmascarar sus actos sucios”, recalcó la artista en sus redes sociales. “Solo recuerden esto: decir la verdad no es difamar. Y los terrositas emocionales se acabaran cuando levantemos nuestra voz”.

3. Niegan que hombre del video viral sea Juan Gabriel



Luego de que circulara un video en el que un hombre asegurara que era Juan Gabriel, el abogado y albacea del cantante, Guillermo Pous, salió a desmentir la veracidad del clip.

En diálogo con el programa de televisión Ventaneando, el letrado aseguró que el hombre del video es un impostor, pero dijo que no se tomarán acciones legales en su contra.

“Eso es a través de un software que se llama ‘Face’, se ha utilizado en varias ocasiones por muchos famosos. Aquí, además, es mal utilizado”, dijo el jurista. “Era evidente que no es don Alberto [Aguilera Valadez, nombre real del Juan Gabriel]. ¿A qué puede obedecer esto? En principio nada. No hay una suplantación de identidad. Lo tomamos como una sátira. No existe un lucro directo que se haya absorbido como consecuencia de él”.

4. Julio Preciado revela que no tiene coronavirus



Los seguidores del cantante Julio Preciado estaban muy preocupados por el estado de salud del cantante, de quien se llegó a pensar que estaba contagiado del coronavirus.

Pero por fortuna, todo resultó ser una falsa alarma, aunque el mexicano sí confirmó que está teniendo un padecimiento y necesita cuidarse.

“Amigos y seguidores, les aviso que solo tengo principios de neumonía. La prueba del Covid-19 salió negativa, gracias a Dios. Agradezco infinitamente sus buenos deseos. Dios nos cuide y nos proteja”, comentó el intérprete en su Instagram, quien en enero pasado se sometió a un transplante de riñón.

5. Cynthia Klitbo se va de Televisa y confiesa que tiene temor

Luego de trabajar más de 30 años para Televisa, la actriz Cynthia Klitbo decidió volar del nido, pues el canal canceló su contrato de exclusividad, debido a la pandemia.

“Terminando el mes de mayo termino ya mi contrato de exclusividad con Televisa”, le dijo la mexicana al show De primera mano. “Con la pandemia ha habido pérdidas importantes para todas las empresas, incluida la mía, y pues ya las exclusividades conforme se vayan acabando los contratos ya se van a terminar”.

La estrella de telenovelas como Teresa agregó: “Sé que sí voy a seguir trabajando afortunadamente porque creo que yo he basado mi carrera, más que en lo físico, en mi trabajo y esperamos, pero ansiosa, nerviosa (…) pero me da miedo porque no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir en cuarentena y estar desempleado en cuarentena de pronto las arcas se terminan”.