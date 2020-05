[VIDEO] Estrellas se pintan “Color Esperanza“ contra el COVID-19

Aquí te compartimos la nueva versión de “Color Esperanza” el famosísimo tema del cantante argentino Diego Torres que reúne una constelación de estrellas para recaudar fondos en la lucha contra el Coronavirus y que serán donados a Organización Panamericana de la Salud. NO DEJES DE VERLA! Cada vista dona dinero!

Global Citizen and Sony Music Latin have teamed up in the fight against COVID-19, with the release of a brand-new version of Diego Torres’ classic song “Color Esperanza” (“The Color Hope”) today to support coronavirus relief in the Americas. https://t.co/T0DB3tKMLk — Cristina Oliva – Digital Marketer (@Lilyspace) May 18, 2020

La música latina, así como nuestra gente tiene muchos colores y sabores, y por eso se unieron cantantes de todos los géneros más importantes del momento para apoyar a quienes están en primera fila combatiendo la pandemia.

Como reporta Infobae el video fue una iniciativa de Sony Music y Global Citizen para grabar con los artistas desde casa, liderados por Diego Torres una nueva versión de su exitoso tema que siempre da aliento y luz con sus bellas notas a quienes la escuchan.

The new new version of #ColorEsperanza will benefit Pan American Health Organization’s COVID-19 relief efforts. https://t.co/nduBp6xRqB — billboard (@billboard) May 17, 2020

Entre los representantes de géneros urbanos, pop clásico y salsa, se encuentran estrellas como:

Rubén Blades, Camila, Camilo, Pedro Capó, Coti, Dilsinho, El Cigala, Farruko, Fonseca, Kany García, Leonel García, Gente De Zona, Leslie Grace, Nicky Jam, Lali, Ara Malikian, Dani Martín, Mau y Ricky, Prince Royce, Rauw Alejandro, Reik, Río Roma, Carlos Rivera, Ivete Sangalo, Thalía, Angela Torres, Manuel Turizo, Jorge Villamizar (Bacilos) y Carlos Vives. La solidaridad logró reunirlos para recaudar fondos y por eso es importante apoyarlos.

Y cómo apoyarlos? Mientras más escuches la canción, más dinero se recauda!

Mira el video aqui:

Color Esperanza 2020 – Various Artists (Official Video) Música Disponible: Apple: https://smarturl.it/ColorEsperanza2020/applemusic Spotify: https://smarturl.it/ColorEsperanza2020/spotify Amazon: https://smarturl.it/ColorEsperanza2020/az YouTube: https://smarturl.it/ColorEsperanza2020/youtube iTunes: https://smarturl.it/ColorEsperanza2020/itunes Deezer: https://smarturl.it/ColorEsperanza2020/deezer Artistas: Rubén Blades, Camila, Camilo, Pedro Capó, Coti, Dilsinho, El Cigala, Farruko, Fonseca, Kany García, Leonel García, Gente de Zona, Leslie Grace, Nicky Jam, Lali, Ara Malikian, Dani Martín, Mau y Ricky, Prince Royce, Rauw Alejandro, Reik, Río Roma, Carlos Rivera, Ivete Sangalo, Thalía, Angela Torres, Diego Torres, Manuel Turizo, Jorge Villamizar & Carlos Vives. #ColorEsperanza #ColorEsperanza2020 Diego Torres – Color Esperanza (Official Video) https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs Color Esperanza 2020 performed by Various Artists (C) 2020 Sony Entertainment Music US Latin LLC 2020-05-18T14:00:12Z

Desde Global Citizen se promovió un mensaje según el cual las personas pueden ayudar únicamente con escuchando la canción. “Únete al movimiento en coloresperanza.me y deja que la música haga el resto”.

Al ingresar al link te suscribes y te invita directamente a escuchar o hacer el “stream” de la canción, y mientras más veces lo hagas mayor será la donación para la PAHO y su apoyo a todas las naciones americanas.

Minutos después de su estreno este lunes la canción ya registró en YouTube miles de visualizaciones. Y por supuesto las estrellas también ayudaron en sus redes sociales a la promoción:

Thalia con su look gitano luce guapísima y dice:

He colaborado con @sonymusiclatin, @glblctzn y algunos de los nombres más importantes de la música para recrear la canción "Color Esperanza”. Al escucharla contribuyes a los esfuerzos de ayuda contra el COVID-19.🙌🏻#ColorEsperanza2020 #StreamPorLaEsperanza https://t.co/Mp38lLt7IZ pic.twitter.com/P4VCUSorC5 — Thalia (@thalia) May 18, 2020

“Me complace enormemente anunciar que he colaborado con @sonymusiclatin, @glblctzn y algunos de los nombres más importantes de la música para recrear la icónica canción Color Esperanza. Al escuchar la canción contribuyes a los esfuerzos de ayuda contra el COVID-19 en todo el continente americano, así que ¡escúchala ahora‪!”, escribió Thalía en Twitter.

Y el famoso Farruco preguntó a sus fans:

Quieres añadir un poco de color a tu día? Escucha esta nueva interpretación de este gran tema #ColorEsperanza disponible ahora”, comentó Farruko.

La iniciativa ya se regó como pólvora y millones de fanáticos se han dedicado a promover también la canción

Lo más hermoso que le puede para a uno, es ser LATINO😌🙅 #ColorEsperanza2020 pic.twitter.com/IVAf1SSsrv — Sεвαѕ♔🇨🇴 (@Sebas97dauren) May 18, 2020

Derechos donados

El genial artista Coti Sorokin, autor original de Color Esperanza, colocó este mensaje en su Instagram para anunciar su colaboración

Allí explica que decidió dar los derechos de su tema pues “La humanidad entera está cruzando por un río revuelto, un primer desafío global y terrible y tenemos SI o SI que juntar fuerzas. Ayudarnos. Pensarnos de forma colectiva. Ustedes nos demostraron de manera espontánea que “COLOR ESPERANZA” sigue vigente más que nunca, por encima de ideologías, dioses, clases sociales, fronteras, edades y sexos”, dijo con gran acierto el artista.

“Nunca lo soñamos pero así ocurrió. Decidí aportar mi granito de arena a esta campaña desde lo único que se hacer …. (escribir y cantar canciones) ….cediendo mis derechos de esta canción icónica “Color Esperanza” para esta enorme acción de @glblctzn y @sonymusic , de ayuda a la lucha contra la pandemia de COVID 19 que nos tiene a maltraer”, añadió.

Ya lo sabes! No te canses de escuchar este tema desde tu plataforma favorita pues además de la página web, este sencillo se encontrará disponible en todas las plataformas de música digital desde hoy lunes 18 de marzo de 2020.

“Juntos usemos el poder de la música para generar un impacto positivo”.