¿Cómo ver más de 10.000 series y películas gratis desde el 11 al 17 de mayo?

Es sencillo. Comcast acaba de anunciar la Semana de Watchathon, su evento televisivo más grande del año con más de 10.000 series y películas disponibles gratis para sus usuarios del 11 al 17 de mayo. Entre la lista de contenido se encuentran, por primera vez, las series más populares originales de Hulu como Castle Rock, Dollface, The Handmaid’s Tale, High Fidelity, Little Fires Everywhere, Ramy y Shrill.

Los televidentes también podrán ver todo el catálogo de PANTAYA y sus últimos programas como desHecho en casa con Eugenio Derbez y Ana con Ana de la Requera, al igual que Godfather of Harlem y Belgravia de EPIX; Outlander, Power y la nueva serie Hightown de STARZ; y el drama Billions de SHOWTIME. La lista completa de contenido estará disponible en las plataformas de Xfinity como X1, Flex, Xfinity Stream y puedes acceder a ella con solo decir “Watchathon” al Control Remoto por Voz X1.

Además, los clientes de Xfinity X1 y Flex ya pueden disfrutar de Peacock, la más nueva plataforma de streaming de NBCUniversal con más de 15.000 horas de programas y películas incluidas sin costo adicional.

El resto de las series de TV y películas gratis en Watchathon provienen de más de 70 canales y servicios de streaming para toda la familia como A&E, Bravo, Bluprint, Disney Channel, Disney Junior, Cine Mexicano, DOGTV, EPIX, FOX, HBO, HISTORY Vault, Hitz, Lifetime, Lifetime Movie Club, NBC, Nick Jr., MTV, National Geographic, PlayKids, REVOLT, TBS, USA Network y VH1, entre muchos otros.

Aparte de haber creado un canal especifico para el contenido de Watchathon, el equipo editorial de Xfinity ha reunido colecciones divertidas e interesantes que se actualizarán todos los días como:

● “OMG Monday”, con series de TV reality como Summer House de Bravo, Life Below Zero: Port Protection y Secrets of the Zoo: Down Under, de National Geographic, y Temptation Island de USA Network.

● “Wild, Wild Wednesday”, que destaca el mejor contenido de acción como Game of Thrones de HBO, The Titan Games de NBC, el drama Ray Donovan y Power de SHOWTIME, American Gods y Black Sails de STARZ.

● “Throwback Thursday”, que presenta clásicos ahora disponibles mediante Peacock como 30

Rock, Parks & Recreation, Saved by the Bell, Psych, Frasier, Cheers, Everybody Loves

Raymond, Two and a Half Men, King of Queens, Friday Night Lights, House, Parenthood,

Heroes, Battlestar Galactica, y la icónica marca de Law & Order, así como The Sopranos de HBO y Party Down, Spartacus y The White Queen de Starz.

Para obtener más información sobre Watchathon Week, puedes hacer click aquí.

La disponibilidad de contenido puede variar en las plataformas de TV de Xfinity (X1, Flex y la aplicación Xfinity Stream).