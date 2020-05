TOP 5 Videos de Famosos – 18 de Mayo, 2020

View this post on Instagram

“ Vivimos en un mundo donde hay que esconderse para hacer el amor, mientras la violencia se practica a plena luz del día” . . El 1ero de Mayo cómo la mayoría de las tardes, mi esposa y yo salimos a darnos besos frente al mar y decidimos filmar el beso. Una vez vimos el video entramos en un debate sobre cómo la sociedad percibiría el beso. Nosotros lo vimos como un acto de amor sincero pero estábamos seguros que muchas personas lo verían como algo negativo. Por eso decidí guardar el video. Hoy escuchando a John Lennon dije saben que ? No me importa son mis redes sociales y besar a mi esposa @tashie_net en público no es ningún delito