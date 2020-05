TOP 5 Videos de Famosos – 11 de Mayo, 2020

View this post on Instagram

¡Bravo! ❤️📸 #AnaBarbara: “Mamita de mi corazón, con los ojos llenos de lágrimas de extrañarte tanto pero con la Gracia del Universo de tenerte con vida🙌🏻 mamasita, sabes que eres ese Ser lleno de energía vibrante que me enseñó con ejemplos el principio esencial para subsistir en este mundo que es la fortaleza, sin ella, ningún Ser tendría razón de Ser, te AMO te Bendigo te llevo a cada paso que doy, si no subí antes esto es porque me quedan cortas las palabras pa Hacer la descripción exacta de lo que eres en mi Alma y corazón, perdón por tardarme 18 años en terminarte tu canción pero aquella niña de tus ojos “La Yemo” nos desmoronó con su partida y no pude con tanto dolor! Pero velo por el lado amable pues ahora te la puedo cantar con guitarrista y coros incluidos 🤣🤣🤣🤣 (chistorete para que se me olvide llorar por un momento) Mamita, @ma_de_lourdes_motta sabemos que este día de las Madres es muy diferente pues Gracias a otra madre (coronavirus) 😝😝🤣🤣🤣🤣 aunque muero por estar contigo , no puedo😩, haaaaa pero si puedo amarte con todo lo que soy! TE AMO MADRE QUERIDA 🙌🏻❤️”