Taylor Swift se anota un logro en la batalla contra su antigua casa disquera ¿Cómo lo hizo?

Aunque la batalla moral continúa en el caso de Taylor Swift vs. Big Machine Records, la intérprete y compositora de ‘Shake It Off’ cuenta con un ejército de fanáticos llamados Swifties dispuesto a luchar contra cualquier movimiento de la antigua casa discográfica de la cantante y su ex manager, Scooter Braun, quien compró Big Machine en 2019 y, por consecuencia, todos los derechos sobre las canciones de Swift desde sus comienzos hasta el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, ‘Reputation’, en 2017, sin informar a la cantante sobre las negociaciones.

Tanto así que el pasado 23 de abril, los fieles seguidores de Swift comenzaron a compartir en redes sociales información sobre la publicación de un nuevo álbum con presentaciones en vivo de la artista, en plataformas de streaming como Spotify y ITunes, titulado ‘Live From Clear Channel Stripped 2008’. Al conocer la noticia, la cantante publicó una declaración en sus stories de Instagram señalando que el lanzamiento de ese material se realizó sin su consentimiento:

“Siempre soy honesta con ustedes acerca de estas cosas chicos, así que solo quería decirles que este lanzamiento no está aprobado por mí. Me parece que Scooter Braun y sus patrocinadores financieros, 23 Capital, Alex Soros y la familia Soros, y The Carlyle Group, han visto los últimos balances y se dieron cuenta de que pagar $330 MILLONES por mi música no fue exactamente una sabia decisión y necesitan dinero 😂. En mi opinión… solo otro caso de avaricia desvergonzada en la época del Coronavirus. Tan de mal gusto, pero muy transparente” aseguró Swift.

Un logro para Taylor

La cantautora, luego de la célebre y muy mediática transacción de su antigua casa disquera quedó despojada de los derechos de sus antiguos temas, esto hasta el año 2021, cuando en efecto, podría volver a grabarlos por ser ella la autora y creadora de cada uno de ellos. Pero si algo nos ha enseñado Swift en sus 12 años de meteórica carrera en el universo musical, es que ella siempre tiene la última palabra y eso fue lo que hizo la noche de ayer, 24 de mayo, cuando alabó en redes sociales a una “nueva banda” llamada Jack Leopards y The Dolphin Club, que reversionó su sonado tema Look What You Made Me Do, primer sencillo del álbum Reputation.

Taylor releasing a cover of her own song under a fake band name with her brother singing on it so that no coin goes into the pockets of Scott and Scooter! 👀👏 Support Jack Leopards & The Dolphin Club!

Dicha versión del tema, mucho más acústica, con una melodía distinta y en la voz de un hombre debutó en el último capítulo de la serie Killing Eve, que trata sobre la obsesión de una detective con una asesina en serie y que la propia Swift ha dicho en repetidas oportunidades, es su programa de televisión favorito.

¿Quienes son Jack Leopards y The Dolphin Club ?

Algo que han aprendido los fanáticos de Swift es a descifrar cada cosa que la rubia publica en redes sociales porque por lo general, siempre tiene un mensaje oculto. Una vez investigaron sobre la canción, lograron descubrir que en la producción y guitarras aparecen los créditos de Jack Antonoff, Nils Sjöberg y en la voz al hermano de Taylor, Austin Swift.

Pero todo fanático que se respete sabe que “Nils” es el seudónimo de Taylor a la hora de escribir para otros cantantes, por lo que, la canción resultó ser una nueva versión de su tema grabada para un programa de televisión cuyas regalías irán directo a Swift, y no a su antigua empresa disquera.

No se pierdan la nueva versión de la canción aquí. Pero en definitiva, Taylor se anotó un triunfo.

