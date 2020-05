Silvia Pinal estaba viviendo en un basurero lleno de ratones: su hijo hizo la denuncia

Un tremendo escándalo sacude nuevamente a la familia Pinal.

Y es que justo cuando Alejandra Guzmán anda en una pelea descarnada con su hija Frida Sofía nuevamente, se conoció que la actriz Silvia Pinal, de 88 años vivía en un literal cochinero y culpó a la empleada del servicio de la actriz de mantenerla bajo condiciones insalubres.

Así lo denunció el propio hijo de la reina de la época de oro del cine mexicano, Luis Enrique Guzmán, quien se fue lanza en ristre contra la mujer que ha acompañado a la señora Pinal en los últimos 30 años, quien acusó al hermano de Alejandra Guzman de haberla corrido en medio de empujones y actos violentos.

El hermano de Alejandra Guzmán culpó incluso a la empleada de la casa, de la caída que la presentadora de Mujer casos de la vida real tuvo hace unas semanas, y que la obligó a ir de urgencias para ser operada de la cadera.

“Esta señora se ha estado aprovechando de la nobleza de mi madre durante treinta o cuarenta años que lleva ahí viviendo a costillas de mi mamá, y teniendo la casa en condiciones insalubres, inaceptables. Me entero de que se cae mi mamá y que esta señora lo único que tenía que hacer era estarla cuidando, y no estaba ahí para cuidarla y que es muy grosera”, dijo Guzmán al programa Sale el sol, bastante molesto.

El hijo de Pinal agregó que la estrella del cine estaba viviendo en un total cochinero.

“Había heces de ratón donde estaban los platos y las tazas, donde sirven el desayuno a mi madre. Basura por todas partes, basura orgánica putrefacta al lado de donde se lavan los platos. Todo está ahí en las fotos, por eso precisamente las tomé y el cuarto de servicio del piso al techo de puras bolsas de basura”.

El mexicano agregó que la empleada es una mujer tan grosera, que incluso ejerció violencia sicológica y emocional contra Pinal.

“Todas las personas que han tocado el timbre de mi casa, saben que esta señora, es una pelada (mal educada) y una grosera y que abusa sicológicamente de mi madre y yo aproveché que mi madre estaba en el hospital para sacarla”, agregó Guzmán.

“Aproveché el hecho de que estaba mi mamá en el hospital para… limpiar toda la porquería que esta señora ha estado acumulando compulsivamente durante muchos años. Ella dirá que yo la golpeé y eso, pero eso no es cierto: yo le dije que se le iba a liquidar que me diera las llaves y la acompañé a la puerta. Ya es la segunda vez que trato de correrla”, dijo.

Y como estocada final, el hijo de doña Silvia agregó: “Esta señora es un cáncer que se tenía que extirpar de la casa de mi mamá. Se aprovecha de que mi madre es muy linda y se toca el corazón diciendo: ‘Esta señora no tiene adonde ir y no sé qué’. Se aprovecha para permitir que el baño de la señora Pinal esté lleno de hongos, que todo esté lleno de ratones, de heces de ratones y comida putrefacta. Yo no puedo permitir esto”.