Sherlyn revela que se hará cirugías estéticas: ¿antes o después de dar a luz?

Sherlyn está en los últimos días de la dulce espera, y justo cuando la cigueña parece estar ultimando detalles para llegar pronto a su casa, la actriz hizo una revelación con mucha honestidad.

La estrella de las telenovelas realizó una conversación en vivo con sus fans, a través de sus redes sociales, y cuando una de sus fans le preguntó si se había sometido a alguna operación, no tuvo reparo en confesar que no las descarta para el futuro cercano.

“No, no me he hecho operaciones estéticas hasta el momento. No estoy para nada peleada con ellas. Si después de tener el bebé vemos que todo quedó muy fuera de su lugar, pues sí vamos a echar una manita al cuerpo, ¿por qué no?”, dijo la guapa mexicana, afirmando que haber subido unas 25 libras no le angustia.

“Ahorita lo más importante son nuestros hijos, ya después nos pondremos buenísimas”, dijo la bella actriz, quien al ser interrogada sobre cuándo nacerá su bebé, dijo que pronto.

“No hay fecha que no se cumpla y yo creo que en una tres o cuatro semanas a más tardar tendré a mi príncipe aquí en los brazos, no lo puedo creer se me paso rapidísimo, ¿a Vds. no?”, dijo Sherlyn, quien también recurrió a sus redes sociales para confesar su felicidad por haber alcanzado tres millones de seguidores en Instagram.

Sherlyn sorprendió a sus fans hace unos tres meses, tras anunciar que se convertiría en mamá, siendo una madre soltera.

“Dios es el papá de mi hijo, vive con nosotros, respiro, hablo, se lo encomiendo todo el día y creo que no podía tener un mejor papá”, aseguró la mexicana, quien se sometió a una inseminación artificial el año pasado.

La mexicana dice que llegado el momento no tendrá ningún problema en explicarle a su hijo que no posee un papá como tal. Sherlyn es de las personas que opta de hablar siempre con sinceridad.

“Yo creo que la verdad es el camino más corto para todo mis amores y tratar a los niños como si no entendieran es faltarle el respeto a su inteligencia, así que siendo muy honesta (se lo diré): ‘Te elegí, moría por tenerte, no encontraba a la persona…’”, afirmó.

“Una de las cosas que viene de la mano de estar embarazada es olvidar todo, he cambiado mi rutina, sí, yo antes dormía muy poco, les estoy hablando de 4 o 5 horas al día, ahora estoy durmiendo entre 8 y 9 horas diarias, delicioso, esa es la parte más rica del embarazo”, agregó la artista.

“En cuanto al ejercicio, pues claro, ahora todo tiene que ser como mucho más leve, y me estoy adaptando, en cuanto a eso, y a la alimentación, hay muchas cosas que tengo prohibidas, no puedo comer nada crudo, deje de tomar café, porque yo amo el café con todo mi corazón, lo que más se me antoja es el café, era parte de mi rutina diaria, y ahora no se puede, entonces sí ha cambiado”, puntualizó la mujer de Guadalajara.