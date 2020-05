Rick and Morty Live Stream: Cómo ver la temporada 4 -episodio 7 GRATIS

Después del increíble episodio de la semana pasada, Rick and Morty está de regreso nuevamente en Adult Swim para transmitir la cuarta temporada séptimo episodio El último episodio, titulado “Promortyus”, se estrena este domingo 10 de mayo a las 11:30 pm ET (10:30 p.m. CT / 11: 30 p.m.PT).

Si no tiene cable, aquí le mostramos cómo ver la Temporada 4 Episodio 7 de Rick and Morty en vivo o bajo demanda en su computadora, teléfono, Roku, Fire TV, Apple TV u otro dispositivo de transmisión gratis :

Adult Swim es uno de los 95 canales de TV incluidos en el paquete principal de FuboTV. Viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez registrado en FuboTV, puede ver la Temporada 4 Episodio 7 de Rick and Morty en vivo mientras se transmite en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku , Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, puede grabar el episodio (FuboTV viene con 30 horas de Cloud DVR) y verlo más tarde, o puede verlo en cualquier momento a través de la biblioteca a pedido de FuboTV, que incluye cada episodio de la Temporada 4 y tener nuevos disponibles después de que salgan al aire.

El paquete “Sling Blue” de Sling TV viene con 47 canales, incluido Adult Swim. Además, como parte de la promoción especial “Happy Hour” de Sling, puede inscribirse en Sling Blue en cualquier momento de forma gratuita (no se requiere tarjeta de crédito) y luego mirar gratis entre las 5 p.m. y medianoche:

Una vez registrado en Sling TV, puede ver la Temporada 4 Episodio 7 de Rick and Morty en vivo mientras se transmite en su computadora a través del sitio web de Sling TV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One u otro dispositivo de transmisión a través de la aplicación Sling TV.

Si no puedes ver en vivo, puedes grabar el episodio. Sling TV viene con 10 horas de DVR en la nube.

Adult Swim está incluido en Hulu con Live TV , que cuenta con más de 60 canales de TV en vivo y la extensa biblioteca a pedido de programas de televisión y películas de Hulu. Viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez inscrito en Hulu con Live TV, puede ver la Temporada 4 Episodio 7 de Rick and Morty en vivo mientras se transmite en su computadora a través del sitio web de Hulu, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta , Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One, Nintendo Switch, Echo Show u otro dispositivo de transmisión a través de la aplicación Hulu.

Si no puede ver en vivo, puede grabar el episodio (Hulu With Live TV viene con 50 horas de almacenamiento en la nube DVR), o puede verlo en cualquier momento a través de la biblioteca a pedido de Hulu With Live TV, que incluye cada episodio de Rick and Morty y tendrá nuevos disponibles después de su emisión.

Tenga en cuenta que la biblioteca a pedido normal de Hulu (que es diferente de la de Hulu With Live TV) no tiene nuevos episodios de Rick and Morty en este momento. Solo tiene las primeras tres temporadas. Solo la biblioteca a pedido de Hulu With Live TV tiene la temporada 4 y nuevos episodios disponibles.

AdultSwim.Com es una opción si tiene un inicio de sesión por cable

Si tiene un inicio de sesión por cable, puede ver Episodio más nuevo de Rick y Morty en AdultSwim.com o la aplicación. Desafortunadamente, el servicio no siempre funciona para transmisiones en vivo, incluso de esa manera. Por ejemplo, muchas personas que intentaban ver el Episodio 4 en AdultSwim.com obtuvieron un “Video Falta” y el video no se pudo reproducir. Entonces, si está tratando de mirar a través de esa ruta, debe tener una opción de copia de seguridad lista en caso de que no funcione.

Avance de la temporada 4 del episodio 7 de ‘Rick and Morty’

El episodio de esta noche se llama Promortyus . La descripción cuenta lo siguiente: “Rick y Morty se encuentran en una lucha contra los alienígenas y quienes tienen una tienda de M& M”.

Puedes ver el trailer a continuación.

La página oficial de Facebook de Adult Swim de Rick and Morty lanzó este próximo clip a continuación del Episodio 7.

Rick and Morty dejó a algunos fanáticos confundidos cuando tuitearon el sábado por la tarde que el nuevo episodio se emitía esa noche. Parece que el tweet fue un error porque el nuevo programa no se emitió en ese momento y se transmite a su horario habitual esta noche a las 11:30 p.m. ET.

Gotta always check wetness of the eggs. New #RickandMorty tonight at 11:30pm ET/PT on @adultswim pic.twitter.com/H49M52H3z9 — Rick and Morty (@RickandMorty) May 9, 2020

Aquí está el calendario para la segunda mitad de la temporada, tal como se comparte a través de la cuenta de Twitter del programa.

Never Ricking Morty – Episodio 6

Promortyus – “Get off my face broh” – Episodio 7

Star Mort Rickturn of the Jerri

Childrick of Mort – “Miracle of life broth. Whole family in this one broh.”

“The one with the acid vat, broth.”

Sin embargo, gran parte de lo que vimos en el avance de la Temporada 4 terminó en el increíble Episodio 6 de la Temporada 4. Hay algunos clips relacionados con el Episodio 7. No dicen mucho sobre el episodio, pero proporcionan algunas pistas más para reconstruir lo que se espera.