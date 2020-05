¿Qué ver en TV? – Domingo 31 de mayo

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Sal y Pimienta” y de la película “The Last Witch Hunter”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “American Ninja Warrior” y las películas “Goosebumps”, “The International”, “Red 2” y “The Expendables 2”.

American Ninja Warrior

Telemundo transmitirá “American Ninja Warrior”, el fenómeno competitivo en el que diversos atletas se disputan un millón de dólares en una de las competencias más rigurosas en la historia de televisión.

“American Ninja Warrior” se transmite a las 4:00 PM, Hora del Este, por Telemundo.

Sal y Pimienta

El show de Univision conducido por Lourdes Stephen y Jomari Goyso tendrá una emisión de lujo en donde el actor José Ron brindará una entrevista exclusiva en donde habla de sus pasadas adicciones y de sus peores crisis económicas y anímicas.

Además, Pamela Silva brinda su primera entrevista para televisión luego de presentar a su bebé Ford. La presentadora de Univision da una fuerte confesión sobre quién ha sido el verdadero gran amor de su vida y si está explorando un nuevo matrimonio. Mientras que Rosie Rivera narra que aún están vivos los episodios de abuso sexual que sufrió y que ese trauma está teniendo repercusiones en su matrimonio.

“Sal y Pimienta” es transmitido por Univision a las 10:00 PM, Hora del Este.

The Last Witch Hunter

La película protagonizada por Vin Diesel, será transmitida por Univision a las 8:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Kaulder es un cazador de brujas que resulta inmortal tras recibir una maldición de la todopoderosa Reina Bruja. En el mundo actual sigue defendiendo a los humanos del mal que traen estos seres sobrenaturales. Belvial, un hechicero muy poderoso, es uno de sus mayores enemigos. Atormentado por la pérdida de su familia, Kaulder es además el último miembro de su casta de cazadores de brujas.”

Goosebumps

La película protagonizada por Jack Black, será transmitida por Telemundo a las 11:30 AM, Hora del Este.

Sinopsis: “El adolescente Zach Cooper se muda sin muchas ganas con su familia desde Nueva York al pequeño pueblo de Greendale. Allí encuentra un resquicio de ilusión cuando conoce a su vecina, la guapa Hannah, y hace un amigo: Champ. También se entera de que el padre de Hannah es RL Stine, autor del Bestseller de la serie “Pesadillas”. Pero Zach descubre que Stine tiene un secreto: las criaturas de sus historias son reales, y las mantiene encerradas en sus libros.”

The International

La película protagonizada por Clive Owens, será transmitida por Telemundo a la 1:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “El agente de la Interpol Louis Salinger (Clive Owen) y la Fiscal de Distrito de Manhattan Eleanor Whitman (Naomi Watts) se proponen llevar ante la justicia a uno de los más importantes bancos del mundo. Destapando una miríada de actividades ilegales, Salinger y Whitman siguen el rastro de operaciones financieras que se llevan a cabo desde Berlín a Milán, desde Nueva York a Estambul, en una persecución de alto riesgo a nivel internacional, que pone sus vidas en peligro.”

Red 2

La película protagonizada por Bruce Willis, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Frank Moses (Bruce Willis), agente retirado de la CIA, vuelve a reunir a su peculiar equipo de élite para emprender la búsqueda de un dispositivo nuclear portátil desaparecido. Durante la operación tendrán que enfrentarse a un ejército de implacables asesinos, despiadados terroristas y oficiales del Gobierno enloquecidos por el poder. Todos ellos están ansiosos por hacerse con el arma letal, pero no son conscientes de lo que significa enfrentarse al equipo de Retirados Extremadamente Peligrosos y sus tácticas de la vieja escuela.”

The Expendables 2

La película protagonizada por Sylvester Stallone, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet Li), Gunner Jensen (Dolph Lundgren), Toll Road (Randy Couture) y Hale Caesar (Terry Crews) y Billy (Liam Hemsworth), un nuevo colega, se vuelven a reunir cuando el señor Church (Bruce Willis) les encarga un trabajo aparentemente sencillo y muy lucrativo. Sin embargo, el plan se tuerce cuando un peligroso terrorista llamado Villain (Jean-Claude Van Damme) les tiende una emboscada. Entonces su único deseo será vengarse. Así es como van sembrando a su paso la destrucción y el caos entre sus enemigos hasta que se encuentran con una amenaza inesperada: cinco toneladas de plutonio apto para uso militar, una cantidad más que suficiente para cambiar el equilibrio de poder en el mundo.”

