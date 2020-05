¿Qué ver en TV? – Sábado 9 de mayo

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión del show “Pequeños Gigantes”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “La Voz Kids” y las películas “Home”, “Finding Dory”, “Rumble in the Bronx” y “The Gambler”.

1. Pequeños Gigantes

Univision retransmitirá la nueva temporada de la competencia infantil “Pequeños Gigantes”. En este episodio, los capitanes cuentan sus historias de vida de una manera muy peculiar.

“Pequeños Gigantes”, conducido por Galilea Montijo, es transmitido por Univision a las 7:00 PM, Hora del Este.

2. La Voz Kids

“La Voz Kids”, la competencia infantil conducida por Jorge Bernal y Daisy Fuentes, regresa para cautivar a la audiencia de habla hispana una vez más.

Los televidentes podrán revivir los momentos más emocionante cuando las estrellas musicales y Coaches Prince Royce, Paulina Rubio y Roberto Tapia estén en búsqueda de los mejores vocalistas de la nación entre las edades de siete a 14. El reality musical contará con las electrificantes Audiciones a Ciegas, las emocionantes Batallas y las fascinantes Finales, donde sólo un niño será coronado como el ganador de “La Voz Kids” en la gran final.

“La Voz Kids” es transmitido por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

3. Home

La película animada de DreamWorks Animation, será transmitida por Telemundo a las 12:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Cuando el alienígena más irritantemente optimista de la galaxia se encuentra huyendo de su propia raza, se verá forzado a formar equipo con una chica adolescente muy testaruda. Estos extraños fugitivos acabarán salvando el planeta. Adaptación del popular libro “The True Meaning of Smekday”, de Adam Rex. Voces originales: Jim Parsons, Rihanna, Jennifer Lopez y Steve Martin.”

4. Finding Dory

La película animada de Pixar, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un año después de los acontecimientos narrados en “Buscando a Nemo”, Dory vive apaciblemente con Marlin y su hijo Nemo. Pero durante un viaje para ver cómo las mantarrayas migran de vuelta a casa, los problemas de memoria de Dory parecen desaparecer durante un segundo: recuerda que tiene una familia e inmediatamente decide emprender viaje para reencontrarse con sus padres, a los que perdió hace años.”

5. Rumble in the Bronx

La película protagonizada por Jackie Chan, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Keong (Jackie Chan), un policía de Hong Kong, viaja a Nueva York para asistir a la boda de su tío, pero durante su estancia en el Bronx se verá envuelto en una lucha de bandas callejeras.”

6. The Gambler

La película protagonizada por Mark Wahlberg, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Jim Bennett es un profesor de literatura de la universidad con un grave problema: le gusta demasiado apostar. Debido a su ludopatía, el profesor ahora tiene muchas deudas que saldar, deudas que le conducen hacia una nuevas amistades para nada recomendables. Bennet no sabe cómo pagar el dinero que debe y ya no tiene a quién acudir, por lo que se encamina a los bajos fondos de la ciudad en busca de una salida, pero allí no encontrará más que nuevos problemas.”

