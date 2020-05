“Platanito” asegura que Karla Panini vive el karma por lo que le hizo pasar a Karla Luna

Sergio Verduzco mejor conocido como “Platanito”, gran amigo de la hoy fallecida actriz Karla Luna, se confesó con el programa “Ventaneando” sobre lo que piensa y siente acerca de las presuntas injusticias, traiciones y engaños que Américo Garza y Karla Panini cometieron con su querida amiga.

“Que el karma es el karma y tarde o temprano le tenía que llegar todo esto que le está sucediendo”, dijo “Platanito” refiriéndose a la pareja de Garza y Panini.

Además, Verduzco contó que Luna se resguardaba en Panini, ya que la consideraba como a una hermana, al confiarle todos los problemas que tenía con su pareja.

”Ella llegaba golpeada a refugiarse con Karla Panini, su amiga, y Karla Panini le decía: “No yo voy a hablar con Américo no te preocupes”, y luego los reclamos por mensajes que decía: “Hoy ya la vi y según tú le habías pegado mucho y ni siquiera le hiciste nada”, dijo, refiriéndose Verduzco a los reclamos que le hacía Panini a Garza.

También “Platanito” declaró que en las presentaciones que tenían las dos comediantes Panini prácticamente le insinuaba a Luna sobre la relación que ya mantenía con Américo, siendo este, en ese momento, la pareja de Luna, aquí está un aparte de las dos “Lavanderas” como se le conocía en los personajes que interpretaban.

“Me está engañando o no me está engañando”, decía Karla Luna en el personaje de la lavandera y Karla Panini como la otra lavandera le respondía: “Tu marido trabaja con una rubia, “siiii” decía Luna y Panini continuaba: “A bueno ella es la que lo está sonsacando, es que usted tiene que dejarse llevar en la relación sexual para que la otra rubia no lo acose y no lo gane en su cama”, y esto manifestó “Platanito” referente a esta escena. “Bueno todo en la comedia es válido, el problema es que aquí Karla Luna no sabía que era verdad y Panini decía sus chistes con toda la intensión de saber lo que había detrás de los chistes””.

El comediante recordó que Luna nunca canceló un espectáculo aun estando enferma y que mantuvo una excelente actitud ante la vida e incluso ante la traición de su compañera y amiga y de su marido.“Tengo que mantener a mi familia, tengo que sacar adelante a mis hijos, tengo que darle dinero a mis papas, no puedo dejar de trabajar plátano, se burlaba de lo que había pasado con su amiga, con su marido, de lo que le estaba pasando con la enfermedad, con el cáncer pues que se la llevó al cielo”.

Al final de su exclusiva con “Ventaneando”, “Platanito” invocó el momento en el que le avisaron de la muerte de su entrañable amiga.

”Yo estaba en los Ángeles, estaba yo a punto de grabar mi programa de “Noches con Platanito” cuando me dan la noticia por el chicharo, oye acaba de morir Karla Luna en ese momento me caí horrible en el set”, expresó Verduzco.

Cabe recordar que en días pasados la familia de Karla Luna presentó unos audios para limpiar la memoria de la comediante fallecida, y “Planito comentó que él ya conocía esos audios y además contó porque Luna nunca los mostró en vida.

“Imagínate fui de los primeros que escuchó estos audios y yo le decía oye que vas a hacer con esos audios Karla y dijo: “Nada, nada amigo yo ya la perdoné, pues que le vaya muy bien””.