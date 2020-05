Paulina Rubio y “Colate” enfrentados en corte virtual: Perdió la custodia de su hijo?

La “chica dorada” se ha visto rodeada últimamente de problemas legales relativos a sus hijos con ambas de sus ex-parejas como hemos venido reportando esta semana.

El lunes la estaban buscando para intentar entregarle una demanda por parte de Gerardo Bazúa quien pide ver a su hijo pequeño Eros. Rubio ha evadido hasta entonces la situación y el documento oficial no había podido serle puesto en sus manos.

Ayer, para rematar estuvo al borde de perder la custodia compartida de su primer hijo pues su ex marido Nicolás Vallejo Nájera “Colate” la enfrentó virtualmente ante un juez.

El video de la “audiencia” virtual fue compartido por varios medios cómo veremos ahora.

Qué buscaba “Colate” con la audiencia ante el juez?

“Colate” el ex esposo de Paulina Rubio preocupado por los recientes comportamientos de la artista que incluso ha compartido en sus redes videos que se prestan a muchos comentarios, solicitó una nueva audiencia para pedir la asignación de tutela permanente de su hijo.

La audiencia se inició con el grave clamor del padre temiendo por la estabilidad y seguridad de su hijo. Para probarlo incluso la acusó de ingerir sustancias estupefacientes y puso en duda su capacidad de cuidado.

En un video compartido a través de Instagram hace dos semanas por Paulina Rubio la cantante apareció en “estado dudoso”.

“Colate” no sólo pidió la custodia de su hijo Andrea, sino una evaluación física y mental de Paulina, quien por su parte contrademandó a su ex y negó absolutamente toda acusación.

Aquí lo que resumió Suelta la Sopa esta tensionante audiencia con el juez en medio.

Paulina Rubio: Imágenes del enfrentamiento con un juez | Suelta La Sopa

Dentro de las cosas que alega “Colate” es que su hijo con la artista vive en un ambiente tóxico y violento. Aseguró tener pruebas y reportó los ataques de ansiedad que sufre el pequeño por esta razón.

El programa “El Gordo y la Flaca” tuvo acceso en exclusiva al documento de 46 páginas donde Najera narra con lujo de detalles esta dura situación, además de la supuesta desestabilidad de la madre, a quien relaciona con el consumo de sustancias tóxicas. Así también lo reportó People en Español.

En apartes de la audiencia “Colate” cuestiona a Paulina Rubio:

¿Sabías que hablé con tu madre para decirle que Nico había sido golpeado por tu hermano?”, a lo que ella le respondió: “No, eso no es verdad”.

A medida que transcurrió la audiencia, el momento más delicado para Rubio fue cuando el juez viendo un aparte del video de Paulina que cuestionó su ex le pregunta por qué se agacha fuera de cámara y luego se levanta limpiándose la nariz, casi aduciendo el consumo de alguna sustancia tóxica. Ella se defiende diciendo que justo le han editado ese aparte para hacerle lucir mal.

Finalmente la cantante salió victoriosa, en el sentido de que no perdió la custodia de su hijo Andrea. El juez ordenó a la cantante mantenerse alejada de bebidas mientras se encuentre en compañía de su hijo y declaró que revisarán la petición del padre del menor para tener acceso a más tiempo compartido con el pequeño y a tener siempre presente a un testigo que monitoree que se cumplan estas visitas aunque sean virtuales.

Se resolvió así este punto con el juez, pero entre Paulina Rubio y Nicolás ‘Colate’ Vallejo Nájera sigue la guerra y justo en vísperas del Día de la Madre.

Seguiremos informando al respecto sobre Paulina Rubio y las disputas con sus ex por sus dos hijos.