Ninel Conde asegura que su ex le prohibió que su hijo estuviera cerca de personas gays

La pelea entre Ninel Conde y su ex Giovanni Medina continua candente después de las denuncias que la estrella hizo en contra del padre de su hijo y al mismo tiempo como él salió a defenderse.

Ahora nace un nuevo capítulo en esta historia, y es que el “Bombón Asesino”, quien está peleando con todas sus fuerzas para recuperar a su pequeño, quien no ve hace más de un mes, confesó en una entrevista con el programa “Despierta América”, estremecedores detalles del comportamiento de su expareja.

“Decía que yo estaba rodeada de gays, que era la reina de los gays, que mi hijo no podía estar cerca de los gays porque le iban a volver gay”, declaró Ninel afirmando que Medina odia a los gays.

Cuando le preguntaron entonces porque cortaba y regresaba de nuevo con Giovanni, la también cantante respondió: “si volvimos porque yo quería darle una familia a Emmanuel, además de que él siempre me la había pintado así, que yo era muy egoísta, no pensar en el niño que quería que estuviéramos juntos con Enmanuel”.

Y continuó diciendo Ninel: “pero después de tanto pleito, fue como, Ok ya no quiero peleas ni ataques, yo estaba con mucho miedo y dije pues mejor me uno al enemigo, y trato de que la familia funcioné para que Enmanuel este contento, pero lo que hice fue pues nada más engañarme y dañarme más”.

Ninel Conde – El Bombon AsesinoMusic video by Ninel Conde performing El Bombon Asesino (Cumbia). 2009-03-11T19:40:39Z

En la entrevista puntualizaron que Conde siempre ha hablado de abuso psicológico por parte de Medina, pero cuando el presentador Alan Tacher le preguntó directamente si había habido abuso físico, ella sin tapujos respondió, “si claro, hubo agresión, toque físico”, y después de una pequeña pausa la estrella enfatizó, “por eso me preocupa mucho mi hijo, él (Giovanni) te digo que sufre ataques de ira”.

Y por si fuera poco la artista tildó a su expareja de ególatra, “es una persona narcisista, un narcisista te aleja de tu entorno, me alejó de mis amigas, de mis amigos, de mi familia, yo estaba sola, aislada, ya no tenía vida social porque él decía que yo era una borracha y una yo no sé qué, entonces yo no podía ir con una amiga a comer porque entonces ya estaba yo haciendo cosas incorrectas”.

Pero a pesar de todo el “Bombón Asesino” aseguró que ya nada de eso le hace daño, “pero gracias a Dios yo ya estoy libre de eso, porque ahora entiendo que yo era una mujer violentada, una mujer que vivía amenazada, que vivía sobajada, aplastada, que todo lo que yo hacía en mi trabajo estaba mal”.

Ya que todo cambio para Ninel, ella asegura que, “ahorita en lo que realmente estoy concentrada es en recuperar a Emmanuel”.