Ninel Conde denuncia amenazas de muerte: ¿a quién acusa la cantante?

Ninel Conde dio un paso más adelante en medio de la pelea que libra con su ex por la custodia de su hijito Emmanuel y denunció que de manera pública y directa que recibió amenazas de muerte y culpó directamente a su expareja.

El Bombón asesino recurrió a sus redes sociales para compartir un comunicado en el que hizo las denuncias, que no solamente fueron contra ella sino contra varios miembros de su familia y sus personas más allegadas.

“El día de hoy, he recibido mensajes y llamadas que atentan contra mi vida, la de mi familia y amistades: he recibido amenazas de muerte en mi contra. Dicho esto, y haciéndolo saber de manera pública, si algo llegare a pasar a mi persona o familiares, hago responsable a Giovanni Medina Morales”, dijo la mexicana, a través de la misiva.

En el documento compartido en su Instagram, Ninel arremetión contra Medina, a quien hace unas semanas calificó de ser una persona sicópata, y defendió su derecho a la denuncia pública, para evitar que siga cometiendo presuntos abusos.

“Este sujeto, acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano, tambien amenazó a varios periodistas, incluyendo a Gustavo Adolfo Infante por el hecho de desenmascarar sus actos sucios”, recalcó la artista en sus redes sociales. “Solo recuerden esto: decir la verdad no es difamar. Y los terrositas emocionales se acabaran cuando levantemos nuestra voz”.

La intérprete también se refirió a las amenazas, en diálogo con el programa de televisión El gordo y la flaca y manifestó que están preparando el parte a las autoridades.

“Fueron realmente intimidantes pero definitivamente sabemos que esa es la manera en que este personaje, Giovanni, se maneja, con la intimidación… intimidando y asustando, eso ya está en manos de mis abogados”, aseguró la cantante. “Es importante sacarlo a luz, porque sí lo hago responsable de cualquier cosa que me suceda a mí y a mi familia, y además de la pena y el dolor de mi hijo que lleva dos meses separado”.

Al hablar en detalle sobre las amenazas que recibió, Ninel dijo: “Tratan de no dejar rastros… fueron de teléfonos desde temprano, y de diferentes números. Tienen una manera de actuar y obrar (…) atentando contra mi vida, (me dijeron) que me callara, que no sabía con quien me metía, pero lo único que estoy exigiendo es justicia. No podemos desviar la atencion de que hay un niño a quien se le ha privado de ver a su madre y ni siquiera el día de la Madre pude verlo”.

VideoVideo related to ninel conde denuncia amenazas de muerte: ¿a quién acusa la cantante? 2020-05-13T01:41:15-04:00

La mexicana también aseguró que las amenazas no evitarán que siga reclamando justicia para tener pronto de regreso a su hijo.

“No me da miedo, pero sí quiero actuar, y no quiero parar hasta que se haga justicia”, manifestó la también actriz, tras calificar a su ex de ser “una persona desalmada”.

“El señor ha puesto horarios, no sé si se cree juez, que a las 7 de la noche puedo hacer una videollamada de un minuto (con el niño) , agregó Ninel, quien horas antes hizo un llamado a las autoridades para que citen a Medina para recuperar a Emmanuel.

“Argumenta que tiene miedo que contagie a Emmanuel de Covid, y que abandoné al niño por irme a trabajar. Esos son sus argumentos estúpidos, como la persona que lo dice y tan malvada como la persona que lo dice”, aseguró la cantante.