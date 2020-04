Ninel Conde asegura que el padre de su hijo es un “sicópata”: ¿por qué?

View this post on Instagram

#TB Amado hijo mio.. mamá está luchando porque puedas tenerla de nuevo cómo es tu derecho . Por mas mentiras,cortinas de humo , manipulación y maldad TODO LO OCULTO SIEMPRE SALE A LA LUZ… te amo con todo mi corazón . #undiamenossinti #noalaviolenciadegenero #noalacorrupción #noalmaltrato #nomasmiedo