No vas a creer cómo lucía Myrka Dellanos a sus 35 años cuando conoció a Luis Miguel: [VIDEO]

El miércoles pasado Myrka Dellanos estuvo de manteles largos festejando su cumpleaños número 55, y según muchos fans de la simpática animadora, parece como si el tiempo no le hubiese pasado a la comunicadora.

Así se observa al comparar un video que sigue siendo tendencia en redes y en internet, y que por estos días volvió a salir a colación.

Se trata del día en que Myrka conoció a Luis Miguel, a quien entrevistó por primera vez hace 20 años, cuando ella tenía 35 primaveras y el Sol de México 29.

LUIS MIGUEL ENTREVISTA DE MIRKA 2000

En el clip, que es considerado una reliquia entre los fanáticos de la querida reportera, se observa a Myrka hablando con el mexicano, quien no ocultó un solo momento estar encantado ante la belelza y simpatía de su entrevistadora.

Y aunque en ese momento, el año 2000, Luis Miguel estaba sosteniendo una relación con la cantante Mariah Carey, desde allí se desarrolló una bonita amistad con la periodista, con quien tres años después inició un tórrido romance que fue muy publicitado.

En la entretenida entrevista con Myrka, su exnovio confesó abiertamente que no era un hombre que pensara en el matrimonio como una opción para él, algo que ha cumplido hasta ahora, y dijo que ser novia suya resultaba bastante difícil, debido a su complicada carga de trabajo y sus constantes giras de conciertos.

Myrka Dellanos publica foto de Luis Miguel | Al Rojo Vivo | Telemundo

Desafortunadamente el noviazgo entre la hoy presentador del programa Al Rojo Vivo y el intérprete de “Por debajo de la mesa” terminó en el 2005, pero el video de aquel momento en que los antiguos tortolitos se conocieron, deja ver la química que estalló entre ellos desde el primer momento.

Y como si fuera una extraña coincidencia, justo el día en que la conductora festejó sus 55 primaveras, ese día reapareció el cantante, tras haber estado alejado del ojo público, con un comercial para una aplicación de entrega de comidas.

Myrka Dellanos se reencuentra con Luis Miguel en El Gordo y La Flaca

Aunque Myrka asegura que guarda un bonito recuerdo sobre la relación que sostuvo con Luis Miguel, hace unos años una fuente cercana a la comunicadora, según dijo la revista Quien, reveló que fue ella quien puso punto final al noviazgo.

“Ella se cansó de la inestabilidad, de estar viajando de un lado para otro… Luis Miguel quiso mantener la comunicación, continuar llamándola por teléfono, pero ella prefirió cortar completamente para mantener su salud mental”, aseguró el informante al citado medio.

Myrka Dellanos confiesa que tomó decisiones impulsivas en el pasado

Hace tres años la comunicadora y el cantante se volvieron a reencontrar, pero las llamas del amor no se volvieron a encender.