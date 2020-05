Coronavirus: Noticia Actualizada Murió Anthony James: ¿cómo murió el actor de cinta ganadora del Oscar? Anthony James, conocido por sus apariciones en películas como “In the Heat of the Night” y “Unforgiven”, murió a la edad de 77 años. Según un obituario, James falleció de cáncer. El actor, quien medía 6 pies 6 pulgadas, apareció más recientemente en la pantalla grande en 1992 en la película “Unforgiven”, que ganó el premio a la Mejor Película en los Oscar ese año. El IMDB de James dice: “Alto y larguirucho, con una cara áspera y puntiaguda, un cuerpo delgado y fibroso, un cabello graso y oscuro y una presencia de pantalla extremadamente nerviosa e intensa, James a menudo se presentaba en las cintas del oeste como realmente aterrador, sórdido y asqueroso villano”. VideoVideo related to murió anthony james: ¿cómo murió el actor de cinta ganadora del oscar? 2020-05-29T00:12:16-04:00 En una entrevista con The Spectrum, el actor bromeó: “Tengo que recordarle a la gente que hice escenas de amor, ¡es solo que estaban a punta de cuchillo!”. La primera aparición de James se produjo seis años después de mudarse a Hollywood, con un papel de una línea en la serie de televisión “T.H.E. Cat” y “Captain Nice”. Fueron esas reservas las que le dieron su tarjeta SAG. A lo largo de su carrera, James actuó con varios artistas icónicos, incluidos Sidney Poitier, Rod Steiger, Bette Davis, Richard Harris, Blythe Danner, Jeff Bridges y Clint Eastwood. R.I.P. Anthony James pic.twitter.com/EtV3CgU3DX — David Lambert (@DavidLambertArt) May 28, 2020 James nació en Carolina del Sur en 1942. Su padre, George, operaba un restaurante en Myrtle Beach en la década de 1940, según Tribute Archive. El padre del actor murió cuando James tenía solo ocho años. James jugó al ala cerrada para el equipo de fútbol de su escuela secundaria, era un artista experto y, finalmente, aspiró ser actor. En 1960, él y su madre se mudaron de Carolina del Sur a Hollywood. Su madre, Marika, trabajó sin cesar para mantener a su hijo. “Ella tomó un trabajo como prensadora de vapor de fábrica mientras yo intentaba comenzar mi carrera”, recordó James a The Spectrum. “Realmente no tenía idea de cómo comenzar, e incluso busqué papeles protagónicos en los anuncios de búsqueda del LA Times. Esos primeros años en Hollywood fueron difíciles y aterradores”. Después de que su madre falleció en el 2008, James comenzó a escribir una memoria, “Acting My Face”, que se publicó en 2014. Según The Spectrum, los agentes inicialmente le aconsejaron que retirara a su madre del libro. James, sin embargo, se negó. El medio lo cita diciendo: “Después de todos esos años de agentes y editores que quieren tirar a mamá del tren, la Universidad de Mississippi Press publicó el libro”. VideoVideo related to murió anthony james: ¿cómo murió el actor de cinta ganadora del oscar? 2020-05-29T00:12:16-04:00 En la autobiografía, James describe cómo llegó a ser encasillado como villano. Le dijo a The News Sentinel sobre su casting: “Mi madre no estaba emocionada, siempre pensó en mí como el protagonista romántico heróico, pero finalmente lo aceptó”. Según The Spectrum, James era un ávido pintor abstracto, y Clint Eastwood era un fanático suyo. Sin embargo, su talento se extendió más allá de las bellas artes. En 1994, James publicó un libro de arte y poesía, titulado “Lenguaje del corazón”. Una parte de su obituario dice: “Las galerías de Boston, Nueva York, Santa Fe, San Francisco y Japón, vendieron más de cien de sus pinturas. Son creaciones magníficas, muchas de ellas de varias capas con letras griegas y fragmentos de texto sobre delicados lavados de blanco, azul o marrón. Junto con las pinturas estaban los poemas”. VideoVideo related to murió anthony james: ¿cómo murió el actor de cinta ganadora del oscar? 2020-05-29T00:12:16-04:00 Después de retirarse, James se mudó a Nueva Inglaterra, donde dedicó la mayor parte de su tiempo a pintar y escribir. Nunca se casó y no tiene hermanos ni hijos. The Spectrum cita a James diciendo: “Nunca me consideré una celebridad, solo una cara a veces reconocible. Espero que la gente se ría a carcajadas de algunos de los cuentos de Hollywood del libro y se conmueva con la historia de mi madre”. Esta es la versión original de Heavy.com.

