Murió Michael McClure: ¿de qué murió el famoso artista?

Michael McClure, un poeta y dramaturgo que leyó en la lectura de la Galería Six de San Francisco en 1955, murió a la edad de 87 años. McClure murió el lunes 4 de mayo, debido a los efectos persistentes de un derrame cerebral que sufrió en la primavera de 2019, según lo informó el San Francisco Chronicle.

El fallecimiento del artista se registró en su casa en Oakland, California.

“Michael fue uno de los poetas estadounidenses más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Tenía un lugar en la cultura popular además de la cultura literaria que no muchos poetas han podido ocupar”, dijo al citado medio Garrett Caples, editor de City Lights Publisher y buen amigo de McClure.

McClure nació el 20 de octubre de 1932 en Marysville, Kansas y deja a su esposa Amy Evans McClure, su hija Jane McClure, el esposo de Jane William Eggimann y sus dos nietos, Michael Eggimann y James Eggimann.

La esposa de McClure, Evans McClure, dijo: “El genio, la pasión, el ingenio y la compasión de Michael solo se igualaron por su gran amor por todos los seres”.

El poeta, reconocido además por el uso de muchos sombreros diferentes en una carrera, que abarcó más de 60 años, fue además dramaturgo, novelista, compositor y actor, entre otras cosas.

Fue un miembro importante de la generación Beat, y fue famoso por presentar su trabajo en las lecturas de Six Gallery el 7 de octubre de 1955. Según la Poetry Foundation: “la poesía de McClure combina espontaneidad, experimentación tipográfica, práctica budista y lenguaje corporal. Fusionó lo extático y lo corpóreo”.

McClure escribió varias colecciones de poesía, incluyendo The Passage de 1956, Ghost Tantras de 1964, Rebel Lions de 1991 y Of Indigo and Saffron del 2011. Escribió la famosa obra, The Beard, y McClure también incursionó en la actuación.

Después de que se informó la triste noticia de la muerte de McClure el martes por la noche, los fans del artista recurrieron a las redes sociales para compartir sus pensamientos sobre el poeta.

Un fan tuiteó: “Descansa en paz Michael McClure, un núcleo de Blakean Beat junto a Ginsberg. Su primera conversación con Ginsberg fue sobre un sueño adolescente que él era William Blake. Amigo de larga data y colaborador de The Doors, también identificó el espíritu blakeano en Bob Dylan”.

Otro usuario escribió: “Perder a Michael McClure me golpeó de frente. Maldición. Acabo de enterarme del fallecimiento de Michael McClure. Lo siento mucho. Por lo que puedo decir, parecía encantar a casi todos. Incluso el viejo gruñón Ken Rexroth. Rexroth interpretó algunas canciones francesas para un grupo de estudiantes, y cuando terminó, dijo: Mick McClure escribió un hermoso poema sobre cómo se ve mi cara al escuchar esa canción”.

Un compañero poeta tuiteó: “Esto me duele profundamente. Uno de los grandes Una de las primeras influencias en mi vida literaria y creativa. Gracias, Michael McClure, por pasar tiempo con nosotros”.