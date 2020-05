Desde que Marlene Favela se lanzó al mundo de las telenovelas, la bella mexicana ha sido una de las consentidas del público. Con melodramas como Gata salvaje, la estrella de la pantalla chica ha sabido ganarse el aprecio y el reconocimiento del público.

Y cuando muchos esperaban con ansias a verla de regreso a la televisión, luego de que termine la pandemia del coronavirus, todo parece indicar que por ahora no será el momento de la estrella, pues se la habrían comido las tortas.

Hace unas semanas, la misma Marlene había revelado que estaba contemplando un proyecto, que retomaría su etapa de negociaciones una vez se acabara la crisis del COVID-19.

“Desgraciadamente ahora todo está parado, pero yo espero que esto se retome y las negociaciones vuelvan a su curso”, dijo en su momento a la revista People en español.

Pero como saben los actores, a lo largo del camino, cualquier cosa puede suceder, Favela finalmente no pudo montarse al autobus del nuevo proyecto de Televisa, donde daría vida a una mujer mayor que termina sosteniendo un romance con su propio hijastro.

Así lo reveló el periodista Álex Kaffie, donde manifestó que el productor Ignacio Sada optó por darle el protagónico a otra guapísima actroz que tiene enamorados a los mexicanos con su sensualidad y su enorme talento delante de las cámaras

Según el reconocido periodista, a Marlene la habría desbancado nada más ni nada menos que la colombiana Sara Corrales, recordada por su participación en series como El Señor de los cielos y Vecinos.

VideoVideo related to marlene favela perdió protagónico de próxina telenovela: ¿quién se quedó con el papel? 2020-05-07T00:12:03-04:00

El mismo reportero reveló que muy seguramente el papel del protagonista masculino pudiera hacerlo el actor ecuatoriano Danilo Carrera.

Aunque hasta ahora no Marlene ni Corrales ni mucho menos el productor han confirmado la noticia, tampoco la han desmentido, y habrá que esperar a que se formalicen las contrataciones para las nuevas telenovelas de Televisa para saber si realmente Corrales se quedó con el papel.

Marlene había hablado recientemente sobre su deseo de regresar a los melodramas, luego de haber estado alejada para hacer realidad su sueño de ser madre.

“Le tengo un profundo respeto a la telenovela porque ha sido un género que me ha llevado a muchos lugares en el mundo, me ha abierto muchas puertas y jamás le diría no a algo que me dio de comer”,dijo la mexicana en entrevista con Univisión.

Marlene está por ahora viviendo a plenitud su tol de mamá. El mes pasado compartió un bello mensaje sobre su hermosa nenita en redes sociales.

“Eres y serás el amor más grande que jamás conocí, gracias por existir! Te amo por siempre y para siempre!!! Mi amada @bellaseely_ gracias @peopleenespanol por esta hermosa portada. Quería que mis seguidores conocieran a mi princesa en un lugar donde siempre han apoyado mi trabajo y han sido respetuosos y generosos al hablar de mi vida privada! gracias @joebonillaoficial por ser mi cómplice! Gracias a cada uno de ustedes por su amor infinito y por su interés para conocerla a ella mi amada, mi princesa Bella”, dijo la mexicana.