¿Qué piensa Maribel Guardia sobre las personas gay?: ¡hizo esta confesión!

Maribel Guardia ha sido considerada por muchos años como una de las principales defensoras de la comunidad gay en México y Estados Unidos, y cada vez que puede levanta su voz para exigir respeto a la igualdad y a las diferencias.

Y esta vez, aprovechando que se celebró el día contra la homofobia, la exmujer de Joan Sebastian, no podía quedarse sin levantar su voz una vez más y mostrar el amor, el respeto y la admiración que siente hacia las personas LGBT.

La preciosa ex Miss Costa Rica usó su cuenta de Instagram para dedicar un sentido mensaje, no solamente a las personas de la comunidad gay sino también para hacer un llamado al respeto hacia las diferentes maneras de amar.

La cantante, quien se declara una defensora absoluta del amor, manifestó que lo más bonito del mundo es ver la variedad que existe y recalcó que la promoción de ese sentimiento, sea entre personas del mismo sexo o heterosexuales o bisexuales, es un acto que hay que aplaudir.



“El amor es de colores #loveislove ❤️🌹💋#diainternacionalcontraahomofobia #transfobia #bifobia ❤️🌈 #lookdodia @alexmata21”, fue el comentario con el que la artista quiso honrar a sus amigos gay y pedir a la sociedad que ayude a poner fin a tanta discriminación y atropellos que se cometen contra personas de la comundiad LGBT y especialmente contra las personas transgénero.

La mamá de Julián Figueroa le puso más colorido a su mensaje, acompañándolo con una fotografía en la que lució un atuendo amarillo, que puso en despliegue su preciosa figura, y una enorme capa con los colores de la bandera gay.

Los mensajes de agradecimiento y elogios por parte de muchos de sus fans que la aplaudieron por promover el respeto y la igualdad hacia una comunidad que ha sido tan vulnerada, no se hicieron esperar.

Y en medio de la pandemia del coronavirus, los fans de la ex Miss Costa Rica se preparan para festejarle en unos días, a fines de este mes, el cumpleaños número 61 a la bella Maribel, quien luce majestuosa a su edad.



“Dios ha sido muy bueno conmigo, pero sí creo que la actitud en la vida es muy importante. Hombre, si puedes ser bonita, qué padre que seas bonita. Pero hay gente bonita que es muy amargada, que no está agradecida con la vida”, comentó hace un par de años la ex Miss Costa Rica, en diálogo con Univisión sobre el paso de los años. “Yo la verdad le doy gracias a Dios por todo lo que me ha pasado, por lo bueno y por lo malo, porque lo malo me ha ayudado a crecer, a ser una mujer con más conciencia, con más conocimiento, y lo bueno me ha hecho divertirme mucho”.