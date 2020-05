¿Es Luis Miguel el padre del hijo de Lucía Méndez?

Mirando hacia atrás cabe recordar que Lucía Méndez y Luis Miguel tuvieron un corto romance hace muchos años, pero hace pocos días volvió a salir a la luz pública un viejo rumor de que el único hijo de la artista llamado Pedro Antonio sería hijo del famoso intérprete y no del productor Pedro Torres con quien la cantante estuvo casada.

Muy molesta por este antiguo rumor que de nuevo está corriendo Lucía se dejó sentir en el programa “Ventaneando”, donde recalcó de forma enfática lo siguiente: “Pedro Antonio es muy guapo y si dicen que se parece a Luis Miguel, pues qué padre ¿no?. Pedro Torres está tan preocupado de que digan eso, que eran carcajadas las que nos echábamos los dos (ante dicho señalamiento)”.

Este rumor surgió, sobre todo, por una versión de que Mario Vicente Gallego aseguró en una entrevista otorgada antes de morir que su hermano Luis rey se lo confesó.

Pero la también cantante sintió mucho que la gente pudiera creer una historia presuntamente contada por un Rey, a quien reseñó de una forma muy lamentable.

“No doy crédito que le den más credibilidad a un señor [Luis Rey] que era alcohólico, cocainómano, que es el padre de Luis Miguel”, puntualizó y agregó: “Y le pueden dar credibilidad de lo que haya dicho en ese momento que si Luis Miguel y yo y mi hijo”.

La mexicana subrayó que estaba aceptando hablar nuevamente de este tema solo para proteger el buen nombre de su hijo y que pretende que este asunto quede cerrado por completo y que nunca se hable más al respecto.

“Lo estoy haciendo por un respeto a mi hijo Pedro Antonio Torres Méndez porque, de alguna manera, no tiene nada que ver y como le van a dar más credibilidad a un señor como el papá de Luis Miguel o al tío”, enfatizó Lucía y recalcó clara y concretamente: “Esto pasó hace 31 años y que le quieran dar más credibilidad a algo que es absurdo y a un señor, que vuelvo a repetir era alcohólico, era cocainómano, era asesino”.

Por otra parte la artista confesó como se ha sentido en el confinamiento social y esto fue lo que dijo: “En está cuarentena me he sentido a veces bien luego mal, luego con ansiedad, luego sin ansiedad, luego quiero salir, pero no puedo salir, porque mi hijo no me deja ir ni al super”

Méndez también declaró que piensa su familia al respecto: “mi familia atacada, porque me quiero ir en la bicicleta, me quiero ir en el carro, pero no, no, me dejan”, y finalmente recalcó que sin embargo esté difícil momento por el que estamos pasando le ha servido de mucho porque “ha sido una gran lección”.