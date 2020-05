Foto de Luis Miguel cuando era niño causa revuelo: ¿quién la publicó?

En 1984 Luis Miguel y Lucerito protagonizaron una de las películas juveniles más exitosas de todos los tiempos “Fiebre de amor” y desde entonces mucho se ha hablado sobre la existencia de un presunto romance entre el cantante y la artista y aunque no ha surgido información que compruebe que en el set de la película fueron flechados por cupido la cantante volvió a encender las redes con una fotografía que compartió de Luis Miguel cuando era joven en aquellos tiempos en los que protagonizaron la exitosa producción en Acapulco.

Y es que la mexicana colgó a través de su cuenta de Instagram una hermosa y tierna fotografía donde se ve al famoso “Luismi” irradiando juventud a flor de piel, con un rostro completamente expresivo, ojos grandes y mirada brillante, la amplia y picara sonrisa que lo ha caracterizado toda su vida, y que decir de su cabello que enmarca su cara, pelo sedoso, lindo y abundante que por esa época llegaba hasta sus hombros, dándole un toque de informalidad y libertad.

Pero además de su rostro con ese toque casual su chaqueta azul con rojo y blanco le hace juego y lo resalta, pero en dicha imagen el “Sol de México” no se encuentra solo, sino que está felizmente abrazado a la fascinante Lucerito, quien también luce encantada devolviéndole el abrazo a su compañero.

Al igual que el intérprete de “Cuando calienta el sol”, Lucerito se ve en la foto lozana, tierna y bella con ojos grandes y expresivos, cejas pobladas, una sonrisa sincera y agraciada, y un cabello muy largo, brillante y ondulado que completa la belleza de la artista, y cubre en gran parte su vestido que apenas se insinúa debajo de su larga cabellera.

En el mensaje que Lucero escribió acompañando la imagen se lee: “¿Ya escucharon el nuevo capítulo de mi #LuceroMuchoQueContar? Les cuento cómo fueron las grabaciones de “Todo el amor del mundo” y más anécdotas de las canciones que grabamos para #FiebreDeAmor link en bio”.

Cabe recordar que a finales del mes de abril la cantante recordó una anécdota que ocurrió con Luis Miguel en la grabación de “Fiebre de amor”, en la casa donde se encontraban hospedados, según lo dio a conocer la revista Quien.

“Hubo como un corto circuito en alguna parte de la casa. Unos cables que algo pasó y se hizo como una chispa y se prendió un poquito, pero hablo de muy poquito fuego, por una chispa que sucedió, pero no pasó a más. No fue un incendió ni le sucedió nada a la casa ni a nadie en ese momento”, comenzó la artista.

“Yo me acuerdo de que Luis Miguel me cargó en sus brazos, me cargó en sus brazos porque yo salí del cuarto cuando empecé a oír el ruido y todo eso, estaba yo descalza. Había que irse a otra zona de la casa, fue lo que nos indicaron y Luis Miguel me cargó, me cargó en sus brazos”, manifestó la mexicana, quien concluyó diciendo: “la verdad es que estábamos muy chiquitos y nos la pasábamos muy padre de una manera, siempre lo digo, muy inocente. Yo pienso que los niños de 14 años en aquella época, en los 80, éramos muy ingenuos…”