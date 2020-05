Fonsi confiesa que está viviendo con su suegra: ¿está sufriendo?

Luis Fonsi es un famoso muy comprometido y con mucha entrega y pasión por su profesión, así que su ritmo de trabajo es muy fuerte, a tal caso que él soñaba poder descansar totalmente en su casa, por un buen tiempo.

Pero el cantante descubrió a través del confinamiento social que lo que pensaba no se acerca a la realidad, según dijo al programa de televisión Ventaneando.

“Decía wuau, estoy loco por estar haciendo nada en casa, estoy loco por estar muy relajado, quiero estar un mes entero en mi casa, me doy cuenta de que no es así, que yo siempre tengo que estar en movimiento”, dijo riendo el boricua, y continuó: “que aunque ahora estoy en casa, me pongo un itinerario, y me voy al estudio, me encierro, me pongo a grabar”.

Fonsi también declaró que en está cuarentena su suegra está viviendo en su casa con su familia, y adivina que fue lo que dijo acerca de ella.

Ajeno a lo que se pudiera pensar, y esperando una respuesta del común denominador de los yernos que tienen a su suegra en casa, el famoso sorprendió a más de uno acerca de lo que piensa y siente por la mamá de Agueda, su esposa.

“Mi suegra está quedándose unos días con nosotros durante está cuarentena, así que estoy conviviendo muy bien, y con comida de la suegra de España”, refirió Fonci, y con una actitud muy honesta, sincera y alegre agregó: “Yo soy uno de esos casos raros que no quiero que se vaya mi suegra, yo sé es muy raro, yo le dije a la suegra si te quieres mudar con nosotros yo te doy mi habitación, yo me voy a dormir al segundo piso y tú te quedas aquí, yo la verdad, adoro a mi suegra, es amorosa, nos cocina riquísimo, yo estoy feliz”.

El también compositor contó que está época tan difícil que está viviendo la humanidad por la pandemia del coronavirus y que ha mantenido a muchos seres queridos separados, le sirvió de inspiración para crear desde su casa el tema al que llamó “Girasoles”.

“Creo que es un mensaje que todos necesitamos ahora mismo, de ahí nace un poco este concepto de los “Girasoles”, de que te voy a esperar, te esperaré y aquí voy a estar cuando regreses y así como los girasoles nunca dejan de girar aquí yo voy a estar esperándote”, explicó el también actor.