Top 5: Noticias Interesantes Mayo 06 del 2020

Wow!! Que día tan Bello he tenido….!! Me duelen los cachetes de reírme… He estado rodeada de tanto amor y buenos deseos desde que abrí mis ojos. Gracias Dios por un año más de vida. Esta étapa de vida es tal cuál como te la pedí con todas mis fuerzas cuando era una niña. Gracias infinitas por haber escuchado este corazoncito que te pedía y aún lo hace con tanta fe. Hoy, aunque no pude abrazar a ninguno de mis compañeros en el trabajo @despiertamerica sentí que me abrazaron más que nunca, aunque no pude estar cerquita de mi mamá para que me bailara y cantara cunungunungo logramos hacerlo a la distancia y nos quedó mejor que nunca. La pandemia no pudo detener que sintiera todo el amor, energía y buenos deseos por partes de ustedes. Gracias con todo mi corazón que las bendiciones se multipliquen y sean para todos, todos. Y a ti mi amor @franczampogna que te puedo decir… Gracias, gracias por mover siempre cielo y tierra para hacerme feliz. Te amo. Bienvenidos sean 31 🍾💃🏽🙏🏽🎊