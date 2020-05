Top 5: Noticias interesantes Mayo 11 del 2020

Las noticias interesantes del día tienen mucho que ver con la manera como las famosas festejaron ayer el día de la madre, en medio de la pandemia del coronavirus, que evitó que fuera como en otras ocasiones. A pesar de ello las celebridades supieron encontrar maneras creativas para que la fecha no pasara inadvertida.

Jennifer López rindió homenaje a su hermosa madre, a través de un video, Pamela Silva dio su primer paseíto oficial con su bebé y festejó con mucha emoción y Thalía recordó a su fallecida mamá.

1. Jennifer López se hace viral con video de su madre



Este domingo se festejó el Día de las mamitas, y como era de esperarse, Jennifer López no podía dejar pasar la fecha en vano, más teniendo en cuenta la excelente relación que tiene con su madre, Doña Guadalupe.

Así que la Diva de El Bronx se dio manos a la obra y no solamente creó una bella publicación, en la que, a través de un video felicitó a su madre, sino que además se hizo viral. El clip ya supera los 3 millones de vistas.

“#HappyMothersDay a mi mamá y a todas las mamás! ✨💕✨ Mamá, muchas gracias por ser tan paciente conmigo, por hacerme creer siempre que podía hacer cualquier cosa que quisiera. Esa semilla que plantaste me hizo quien soy hoy. Eso fue todo tuyo”, comentó J.Lo sobre el tierno video, en el que aparecen varios momentos de la vida de la cantante junto a su querida madre, entre ellos, tiernas fotos de su infancia.

2. Pamela Silva disfrutó su primer día oficial como mamá



Hace unos días Pamela Silva debutó como mamá del pequeño Ford, tras haberse revelado la noticia de su separación de Cesar Conde y de que el ejecutivo de Telemundo no es el padre de su pequeño y este domingo la peruana estaba que no se cambiaba por nadie, tras celebrar su primer día de la madre.

La presentadora del programa Primer Impacto compartió con sus fans de Instagram un bello video en el que se ve mientras caminaba por su vecindario en Miami, empujando la carriolita de su hijo, en el que fue el primer paseo oficial del niño, y la felicidad le brotaba por los poros.

“Estoy aquí con mi bebé Ford que está en su primer paseo en cochecito, disfrutando de cada segundo de la maternidad que ha sobrepasado todas mis expectativas y estoy lista para celebrar mi primer Día de las Madres con mucha ilusión y mucha gratitud en mi corazón”, dijo la estrella de Primer Impacto.

3. Murió actor Jerry Stiller, papá de Ben Stiller

El reconocido actor Jerry Stiller, uno de los rostros más famosos de la televisión, quien además era el padre de la estrella de Hollywood, Ben Stiler, falleció a la edad de 92 años.

La noticia fue revelada este lunes por el protagonista de la película Zoolander, quien recurrió a su Instagram para informar el dolor por el que está atravesando.

“Me entristece decir que mi padre, Jerry Stiller, falleció por causas naturales. Fue un gran padre y abuelo, y el esposo más dedicado a Anne durante unos 62 años. Lo extrañáremos mucho. Te amo papá”, comentó Stiller, agregando que su padre murió de causas naturales.

Jerry contruyó una prolífica carrera, pero sin duda alguna fue su papel de Frank Costanza, en la serie “Seinfeld”, el que lo mantuvo en la mente de todos.

Siller actuó además en cintas como “La captura del Pelham 1-2-3”, “Hairspray” y vivió una relación de ensueño por 62 años con su mujer y compañera de comedia Meara, quien murió en 2015.

4. Thalía recuerda a su madre a casi 9 años de su muerte



Thalía festejó ayer el día de la madre, en compañía de su esposo, Tommy Mottola y de sus dos hijos, pero en medio de su alegría, también se dejó ver muy nostálgica al recordar a su madre, doñá Yolanda Miranda, quien murió hace casi 9 años.

La intérprete de Amor a la mexicana colgó en sus redes sociales un video donde se muestra junto a su mamá y sus hijitos: Sabrina Sakaë y Matthew.

“Mamá… una palabra tan corta, pero llena de vida propia. Una madre a fin de cuentas es sólo una mujer haciendo lo mejor que puede, con los recursos que ha aprendido en la vida, tratando de dejar en sus hijos las herramientas emocionales, espirituales y físicas para ser un ser de bien en esta tierra”, comentó la mexicana, tras adviertir que el rol de madre no siempre es valorado, como se debe.

“Es una responsabilidad enorme y eterna que no siempre es agradecida. Por eso, en este día marcado en el calendario colectivo como “Día de la Madre”, felicito enormemente a cada una de ustedes por el esfuerzo, paciencia y dedicación con los que cada día llevan este rol tan difícil”, concluyó Thalía.

5. Geraldine Bazan confiesa que come de todo



Geraldine Bazan es una de las famosas de las telenovelas a la que siempre se le ha visto lucir muy esbelta, y aunque resulte difícil de creer, la ex de Gabriel Soto confesó que para lucir esa figurita, no se cohíbe de comer lo que se le antoje.

La actriz de la serie Falsa identidad habló con la revista People en español, donde reveló que no es una mujer de dietas.

“Como de todo, pero no todos los días. […] Después de ser mamá, mi metabolismo cambió radicalmente, pero subí poco de peso y me recuperé muy bien de los dos embarazos. Ahora me cuesta trabajo subir, de hecho tengo que hacer deporte para aumentar músculo, si no, me quedo muy delgada. Hacer abdominales un día sí y un día no es muy bueno, hay que dejar descansar el músculo. Me gusta hacerlos cuando estoy tomando el sol en la playa o en la piscina”, dijo la guapa rubia de 38 años.