Francisca Lachapel se quitó las pestañas: ¿cómo se ve la exreina?

View this post on Instagram

¡GRACIAS! Gracias a todos por visitar el link que les dejé en mi Bio. Con sus respuestas me están ayudando muchísimo. Este sistema que estoy desarrollando llamado “Ámate” es para ustedes. Por lo que no puedo lanzarlo sin su opinión. Aún pueden visitar el link los que no lo han hecho! Yo aquí sigo trabajando. Los quiero mucho. Gracias infinitas!