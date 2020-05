¿Por qué Francisca Lachapel no felicitó a su mamá el Día de la Madre?: ¿les pasa algo?

El domingo pasado se celebró el Día de la madre, y mientras una lluvia de celebridades como Jennifer López, Laura Bozzo, Adamari López, Eiza González y muchas más, salieron desde tempranas horas del día a felicitar a las mujeres que les dieron la vida, y a engalanarlas con todo tipo de mensajes y frases bonitas, a muchos les llamó la atención ver que una de las consentidas de la televisión, ni siquiera se pronunció al respecto.

Francisca Lachapel, considerada una de las celebridades más especiales de la pantalla, quien siempre está pendiente y atenta de todas las celebraciones, con frases de aliento y mensajes hermosos, esta vez guardó silencio, y ni siquiera hizo mención de su madre, doña Divina Montero.

La falta de un mensaje de la ex Nuestra Belleza Latina disparó las alarmas y muchos de sus seguidores incluso especularon que tal vez la presentadora estaría pasando un momento de lejanía con su madre, y pudieran estar distanciadas por algún motivo.

Pero para tranquilidad de los fans de la exreina de belleza, hay una razón de peso por la cual Francisca no felicitó a su progenitora: todavía no era el momento.

¿Cómo así? Pues muy sencillo, aunque en Estados Unidos el día de la madre es el segundo domingo del mes de mayo, en República Dominicana, de donde Francisca y su mamá son originarias, la celebración se da el último domingo del mes.

Es decir, que la reina festejará a su mamá y le rendirá tributo a las madres en general el 26 de mayo próximo, siguiendo sus tradiciones.

Hace solo unos días, Francisca compartió una bella fotografía junto a su madre, donde reveló que la extraña mucho en medio de la cuarentena, y donde elogió su fortaleza. La publicación fue con motivo del día de la mujer.

“Mujeres!!! Que no se nos olvide nunca lo especial que somos!! que toda la fuerza que hay en este mundo viene sin duda alguna de nosotras. Que unidas somos más fuertes y que no hay batalla que no podamos ganar aunque la lucha nos tome años”, dijo Francisca en su momento. “Que somos iguales, poderosas, valiosas e invencibles. Feliz día internacional de la mujer!!”.

A pesar de que hoy la ex Nuestra Belleza Latina y su madre sostienen una hermosa relación, el año pasado la exreina reveló que en una época de su vida, debido a los abusos que su madre permitía de su padrastro, llegó a reclamarle y tenerle cierto resentimiento.

“Traté en muchos momentos que ella me explicara. Yo le decía ‘mami pero por qué nosotros tenemos que vivir con este señor, por qué tenemos que aguantar tanto maltrato. Y mi mamá me decía cosas que también me marcaron mucho. Me decía ‘cuando tú tengas hijos vas a entender, muchacha tú eres muy pequeña para hablar de esas cosas’. Y por mucho tiempo yo también como que me resentí un poquito con ella porque no podía entenderla”, confesó Francisca a Despierta América.

“Después para poder seguir adelante tuve que perdonarla a ella porque ella es el ser más importante en mi vida, es lo que yo más adoro en mi vida, agregó.