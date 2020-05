Fonsi por fin confiesa qué fue lo más duro de divorciarse de Adamari López : Video

La vida amorosa de Luis Fonsi y Adamari López cuando fueron pareja fue una de las noticias más publicitadas durante muchos años en los que los entonces esposos pasaron del cielo al infierno y de las mieles sobre hojuelas a las espinas.

Y a casi 10 años de haberse consumado el divorcio entre el cantante y la presentadora de televisión, (quienes estuvieron casados entre el 2006 y el 2010) el intérprete de “Despacito” volvió a traer el tema de Adamari sobre la mesa e hizo una confesión.

Fonsi se sentó a hablar con Chiquinquirá Delgado, a través de una videollamada para el segmento El break de las 7, que transmite Univisión, a través de Facebook, y allí abrió su corazón y reveló que el divorcio de Adamari ha sido una de las cosas más difíciles de toda su vida y su carrera.

“Tener un divorcio público no fue nada fácil y que todo el mundo opine y que todo el mundo piense que sabe más que uno no fue nada fácil”, dijo Fonsi, al recordar todo el proceso legal, que fue bastante mediático, y que se dio entre el 2009, cuando la pareja anunció su separación, y el 2010, cuando se consumó legalmente.

Fonsi también fue cuestionado sobre lo peor que se ha dicho de él, y aunque no se refirió directamente a declaraciones hechas por Adamari, aseguró que solo quienes lo conocen saben que muchas cosas feas que s ehan mencionado son falsas.

Luis Fonsi y Adamari López detrás de cámarasLa Pareja del Año 2006 fueron los tortolitos que todos queremos, Luis Fonsi y Adamari Lopez. El amor de este par es tan obvio que hasta da envidia. El amor es bello!!!

En 2013 Adamari públicamente lo dejó mal parado al afirmar que en medio de la batalla que dio contra el cáncer, estando casada con Fonsi, éste le dijo que ya no la deseaba como mujer.

“Se han dicho cosas horribles, lo que pasa es que ya uno va aprendiendo a dejar ir esos comentarios que no tienen peso”, respondió el intérprete, quien en medio de la pandemia del coronavirus, está promocionando su nuevo sencillo “Girasoles”.

Fonsi dijo: “Yo digo ¿sabes qué? me voy a concentrar en mí, en lo que yo hago. Yo sé que soy una buena persona, no soy un hombre perfecto, he cometido mis errores pero sabes qué si eso que están diciendo de mí no es verdad, no voy a ser de esas personas que voy a salir a armar un escándalo y una conferencia de prensa”.

Al Rojo Vivo | Adamari se confiesa (2/3) | Telemundo ARVAdamari López habla de infidelidades.

Y aunque es bien sabido que tras su divorcio de la hoy conductora del programa Un Nuevo Día, la imagen de Fonsi salió afectada, pues los seguidores de la boricua llegaron a considerar que el cantante le dio la espalda a su entonces muejr, cuando más la necesitaba, el cantante dijo que tiene muy claro la clase de ser humano que es, y lo tienen sin cuidado los comentarios injustos.

“La gente sabe quién soy, lo mío es hacer música, es hacerlo de corazón. Yo vengo de una familia tranquila, llena de mucho amor, así me criaron a mí. Yo soy una persona humilde y voy a seguir luchando por mis sueños y eventualmente la gente se va a dar cuenta de que eso que se dijo no fue verdad. Se lo voy a demostrar, no se lo voy a decir”, concluyó el cantante, quien tiene una bella familia junto a Agueda López y sus dos hijos.