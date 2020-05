Adamari López recibe ayuda en salud mental de una sicóloga: ¿qué condición tiene?

Adamari López es tal vez, sin exagerar, la famosa más abierta con su público, de todo el mundo del entretenimeinto latino. Los fans que la han seguido desde que era una jovencita, saben que la bella puertorriqueña no es una mujer de esconder cosas, ni malas ni buenas, y siempre se ha tratado de mostrar como un libro abierto de principio a fin.

Y siendo fiel a ese detalle de complicidad con sus fieles seguidores, la conductora del programa Un Nuevo Día.

reveló sin ningún problema que para mantenerse sana mentalmente, recurre a la ayuda de una sicóloga, con quien lleva terapias desde finales del año pasado.

La preciosa boricua hizo la revelación a la revista People en español, donde aseguró que gracias a las charlas que tiene con su sicóloga, su vida ha mejorado muchísimo y además las cosas con su hijita Alaia y su pareja, el bailarín Toni Costa, van de maravilla.

“A veces me siento agobiada por ciertas cosas y he decidido ir a una psicóloga con la que puedo hablar, que me canaliza o me pone en una perspectiva diferente a la gente que está a mi alrededor y eso me ayuda”, confesó la chaparrita de Telemundo.

“A veces uno se quiere ahogar en un vaso de agua y uno no quiere cargar a la familia con esas pequeñas tonterías. Creo que (la sicóloga) me ha ayudado mucho. Por lo menos una vez a la semana me gusta ir y platicar. Me deja tareítas de cosas que debo hacer”, agregó Adamari, advirtiendo que su relación con la sicóloga ha ayudado incluso su relación de pareja con el español.

La animadora de televisión confesó que una de las partes de su personalidad que más ha mejorado gracias a la sicóloga es que ya ha aprendido a no querer hacer todo ella.

“Ya no quiero ser tan controladora, eso me da bastante estrés. Me gusta hacer los pagos, me quiero ocupar de todo. Yo quiero hacer la compra, ir a la tintorería, quiero llevar a la nena a la escuela, quiero buscarla, quiero llevarla a sus actividades, quiero hacer ejercicio, quiero tener tiempo con mi marido, quiero comer saludable, pero en tantas cosas no me puedo dividir”, confesó con mucha honestidad, agregando que ahora ya disfruta más de la vida.

“Me disfruto más el tiempo con la niña, tengo más tiempo para pasar con Toni, le peleo menos también. Esas son boberías pero van creando momentos de dificultad, entonces entre la asistente y la psicóloga, vamos bien. Ese fue un consejo de ella: ‘No quieras hacerlo tú todo, no te puedes dividir en tantos pedazos'”,dijo Adamari. “Si no, me siento culpable de que no puedo hacerlo todo bien. He ido para que todas esas cosas no me afecten y pueda disfrutar más”.

La conductora agregó que su hijita también ha sido toda una terapia para ella. “La parte que más disfruto es poder estar con mi familia, ver crecer a la niña, mostrarle con el ejemplo valores y lo que es importante”, dijo. “Yo quiero estar super bien, y tener muchos años de vida y con salud para poder guiarla, disfrutar de cada uno de sus momentos, para poder seguir celebrando su vida y verla como va aprendiendo, como interactúa con otros seres humanos, como sigue creciendo en su fe, en su amor por el prójimo, en su amor por ella misma. El ejemplo obviamente somos Toni y yo que somos los que estamos constantemente con ella, y que tratamos de brindarle dentro de nuestro conocimiento lo mejor de nosotros”.