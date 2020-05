Erasmo Provenza pasa la cuarentena junto a un fanático de Exatlon EEUU¿Quién es?

The National Academy of Television, Arts & Sciences – Emmy Awards

2018 OUTSTANDING LIVE SPORTS COVERAGE IN SPANISH – FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018

Mejor cobertura en vivo en español – Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Erasmo Provenza regresó a su casa. ¿Cómo pasa la cuarentena por Coronavirus?

Aunque esta temporada de Exatlon EEUU está por ahora suspendida por la pandemia de Coronavirus que amenaza al mundo, los participantes de la llamada “Competencia más feroz del planeta” han vuelto a sus casas temporalmente siguiendo las indicaciones de los especialistas de salud, y poco a poco han ido encajando en esta “nueva normalidad” que nos toca vivir a todos.

Erasmo Provenza no es la excepción. El presentador de la competencia, regresó con su familia al Sur de la Florida, en donde pasa sus días trabajando en su curso on line de locución deportiva, y junto a su familia, con los que no pierde tiempo de divertirse también.

Una muestra es el pequeño Noah, que no oculta su afición al programa de papá y frecuentemente hace adorables “circuitos improvisados” que su papá comparte con los seguidores. ¡No se pierdan este video del pequeño haciendo el “Exatlon Challenge”! Es lo más tierno que verán hoy:

Uno de los participantes favoritos de Exatlon Estados Unidos, Chuy Almada comentó:

Ese noah!!! Yo soy su fan 👍👍

¡Estamos contigo, Chuy! Todos somos fan de Noah Provenza.