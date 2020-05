Emmanuel Jaquez de EXATLON: ¿Cómo mantiene el balance durante la cuarentena por Coronavirus?

View this post on Instagram

🏠👉🏼#CuarentenaExatlon con Emmanuel Jaquez: ⁠ "Al salir de Exatlón, tomé la decisión de quedarme en mi casa acá en la República Dominicana porque entendí que no había mejor lugar para prepararme tanto mental, como físicamente. Cuando llegue no había nada con qué hacer mis rutinas así que comencé a crear algunas pesas caceras para así mejorar mi estado físico. En cuanto a lo mental, me ha ayudado mucho estar cerca de mi gente y de los lugares que me hacen recordar el por qué decidí salir a perseguir mi sueños. Sin dudas voy a regresar recargado y con más fuerza que nunca". 💪🏼💦 #ExatlonEEUU