¿Elizabeth Gutiérrez está o no separada de William Levy?: ¿qué respondió la actriz?: VIDEO

William Levy siempre es noticia y desde finales del año pasado, desde que ya no se le volvió a ver más compartiendo en público con su mujer, Elizabeth Gutiérrez, ni a ella publicando mensajes en sus redes junto al galán cubano, cada día toma más fuerza el rumor de que la pareja pudo haber tomado rumbos diferentes.

Y quien mejor que la propia Elizabeth para hablar sobre el estatus de su vida de pareja y la manera como vive su vida sentimental, por lo que la entrevista que le hizo su amigo Alejandro Chabán a través de una video llamada, resultó la mejor manera de abordar cualquier duda.

La protagonista de la telenovela El rostro de Analía dejó ver una vez más su estilo, y sobre los rumores y cosas que se dicen acerca de ella y de su hogar, optó por usar su mejor arma: la prudencia y la protección de su intimidad y la de su familia.

“Yo no tengo que hablar ni dar explicaciones de nada, la vida sola va poniendo todo en su lugar”, respondió la actriz, haciendo que muchos interpretaran la frase como que ella y Levy están en lugares distintos en este momento de su vida y otros la tomaran como una confirmación de que siguen juntos.

“Mucha gente puede crear una opinión de ti pero no tiene nada que ver con tu persona de verdad, ser tú misma y no prestarle tanta atención a lo que la gente dice, porque al final del día tú no le debes nada a nadie”, agregó Eli, agregando que le duele que en medio de lo que se dice, toquen a sus dos hijos.

Suelta La Sopa | Elizabeth Gutiérrez y William Levy juntos en Sudáfrica | EntretenimientoVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Captan a William Levy junto a su familia, a su llegada a un aeropuerto de Sudáfrica SUBSCRIBETE: http://bit.ly/13rXHuX Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo que está pasando en la vida de los famosos dentro y fuera de la pantalla. Además de los secretos más íntimos de los artistas, sus camerinos y sus hogares. SUBSCRIBETE: http://bit.ly/13rXHuX Telemundo Es una división de Empresas y Contenido Hispano de NBCUniversal, liderando la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para los hispanos en los EEUU y a audiencias alrededor del mundo. Ofrece producciones originales, películas de cine, noticias y eventos deportivos de primera categoría y es el proveedor de contenido en español número dos mundialmente sindicando contenido a más de 100 países en más de 35 idiomas. FOLLOW US TWITTER: http://bit.ly/1BD0FIY LIKE US ON FACEBOOK: http://bit.ly/1xM3TsQ GOOGLE+: http://bit.ly/1xR1rlI Suelta La Sopa | Elizabeth Gutiérrez y William Levy juntos en Sudáfrica | Entretenimiento https://www.youtube.com/user/TLMDentretenimiento 2015-10-20T21:57:24.000Z

“La gente sí habla, pero él solito (su hijo Christopher quien ha tenido muchos éxitos deportivos) se paró ahí y lo hizo, no fue por ser hijo de”, le dijo la excouncrsante delr eality protagonista de novela al animador venezolano. “Todos su logros tienen mérito propio. Y además tiene un corazón enorme, mis dos hijos, Kailita también, son demasiado nobles”.

Chabán también le preguntó a la mexicoamenricana si quisiera darle un hermanito a sus hijos, y allí mencionó a Levy, pero una vez más, no soltó prenda sobre si están o no están juntos.

“No, no mi Ale no (no me gustaría tener más hijos). Siempre quisimos dos, un varoncito y una niña, Dios es maravilloso y nos dio justo eso entonces ese siempre fue nuestro sueño, tener dos, y ya. Nunca me quedé con las ganas. Los podemos disfrutar, la verdad que no me hace falta más babies, disfruto los míos, pero no creo que me haga falta otro”, dijo la mujer del protagonista de la telenovela Tiunfo del amor.

Elizabeth Gutierrez contó cómo surgió su amor por William Levy | Suelta La Sopa | EntretenimientoVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. La actriz mexicana describió cómo la conquistó el galán cubano. SUBSCRIBETE: http://bit.ly/13rXHuX Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo que está pasando en la vida de los famosos dentro y fuera de la pantalla. Además de los secretos más íntimos de los artistas, sus camerinos y sus hogares. SUBSCRIBETE: http://bit.ly/13rXHuX Telemundo Es una división de Empresas y Contenido Hispano de NBCUniversal, liderando la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para los hispanos en los EEUU y a audiencias alrededor del mundo. Ofrece producciones originales, películas de cine, noticias y eventos deportivos de primera categoría y es el proveedor de contenido en español número dos mundialmente sindicando contenido a más de 100 países en más de 35 idiomas. FOLLOW US TWITTER: http://bit.ly/1BD0FIY LIKE US ON FACEBOOK: http://bit.ly/1xM3TsQ Elizabeth Gutierrez contó cómo surgió su amor por William Levy | Suelta La Sopa | Entretenimiento https://www.youtube.com/user/TLMDentretenimiento 2017-11-21T21:48:28Z

Y tratando de dejar claro una vez más que no hablará de lo que suceda de las puertas de su casa hacia adentro, ni de cosas que sienta que solo le pertenecen a ella, la madre de los hijos de Levy dijo que no vive pensando en lo que otros piensen de ella.



“Ya dejé esa mentalidad de probar cosas. No me intereesa probarle nada a nadie, no me interesa probar nada a nadie en ningún aspecto de mi vida. Las cosas que hago, las hago porque me gustan, porque es un reto personal”, dijo la actriz, quien remató con una frase de oro. “Ya no tengo espacio en mi vida para abrirle espacio a cosas malas, a lo mejor es la madurez, a lo mejor son las experiencias, yo no crecí en esta carrera, pero esta carrera te hace ser otra persona”.