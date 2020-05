Noticias de Reinas -Mayo 11: no vas a creer cómo luce la mamá de Dayanara Torres a sus 70

View this post on Instagram

Mi ángel en esta tierra… Mi Reina Madre… LELA sin ti, sin tu apoyo, sin tu ayuda jamás hubiese llegado hasta aquí. . Gracias por darme tanta fuerza y tanta Fe para seguir adelante. Sin TÍ yo no puedo mami… no hubiese podido hacer #MiraQuienBaila o seguir trabajando en tantas cosas que me abrió las puertas… . Gracias por dejarlo todo y mudarte conmigo a LA para encargarte de los nenes mientras tuviera que viajar de Viernes a Lunes. Solo sabiendo que estaban contigo sabia que podía cerrar mis ojos y descansar sabiendo que estarían perfectamente cuidados. . Gracias por ser mi ángel en la tierra, por llevarme de tu mano y no soltarme nunca, por sacarme de la cama aunque no quisiera, para mis tratamientos e inculcarme con tu vida que no existe otra opción más que seguir adelante pq tengo hijos y dependen de mi. . Gracias pq a pesar de recibir un diamante que te trajo la Paz mental para mi futuro (pq se que te preocupas por mi) ese diamante brilló justo lo que tenía que brillar💍… y hoy sólo le doy las Gracias por llegar y salir de mi vida en el tiempo perfecto… . Hoy Mami, podemos descansar, de tanto dolor, de tanto cantazo 🥊 recibido porque hoy me hace más fuerte de lo que nadie se espero… . El cancer nunca supo la GUERRERA con la que se enfrentaría, ni sabia que conmigo traía un gran ejército encabezado con una #ReinaMadre que jamas se rinde y saca mas fuerzas de donde no las hay… esa es mi MADRE esa es mi fuerza:.. . Mi Madre no crió a ninguna Pend#@#%!!! Now you take that..: #cancer . I must say, Cancer, you did try… Now Get the Fu*%* out of my LIFE! 🕊🧿🕊🌺🕊🧿🕊🌺🕊🧿🕊🌺🧿🕊 . #18 #Treatment #Melanoma #Cancer #Stronger #StrongerTogether #MyMom #God #inGodsHands #GodIsAlwaysGood #Agradecida #Bendecida #GraciasaDIOS