“CUÍDATE Y CUÉNTATE” será un masivo concierto virtual para celebrar a los latinos ¿Cómo verlo?

View this post on Instagram

¡Hazte contar en el #Censo2020!⁣ #CuidateYCuentate Para mas informacion de como participar en el Censo visita CHIRLA.org ⁣ ⁣ Be counted in the #Census2020⁣! For more information on how to participate in the Census please go to CHIRLA.org ⁣ ⁣ #ContamosContigo #Censo2020 #LatinosCount #LatinosUnidos #LatinosEnCalifornia #Census #2020Census #BeCounted #Censo #USCensus #CompleteCount #CACensus2020 #LatinosCount #TakeAction