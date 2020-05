Los conciertos virtuales para las madres que no te puedes perder ¿Cómo verlos?

View this post on Instagram

No se pierdan el próximo sábado 9 de mayo la serenata con motivo del #DíaDeLasMadres 🌹🌹🌹Aquí les comparto a qué hora será la transmisión en algunos países. No se olviden de ver la transmisión en el canal de Youtube EN VIVO 🤩 ¡Sigan participando y enviando sus videos!