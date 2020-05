Carmen Campuzano tiene un doble luto: ¿quién se le murió?

View this post on Instagram

DESCANSA EN PAZ JUANCAS DE MI CORAZON!! Quien no conoció a Juan Carlos pastrana en el medio de la moda muy conocido amigo y colaborador inseparable de Rafael Hernández El Gran diseñador mexicano. Para las personas que no creen que existe el covid 19 mi amigo Juan Carlos el lunes estaba vivo y trabajando con tos hoy perdió la batalla y ni siquiera se enteró que estaba contagiado. Con profunda tristeza me entero por la tarde de hoy que nuestro gran amigo Juan Carlos Pastrana Ortíz falleció el día de hoy, no encuentro palabras para manifestar la impotencia Y el dolor que siento por la pérdida de este gran amigo con el que no nada más Yo compartí maravillosos pequeños y grandes momentos de amistad de trabajo y de los momentos diversos de la vida lo recuerdo con su sonrisa maravillosa y con sus palabras llenas de buenos deseos para todos nosotros. No sé en donde estuvo la falla el descuido el resultado es que hoy ya no está entre nosotros Y qué ha dejado un hueco muy grande en su familia y en sus amigos siento mucho dolor y profunda tristeza también por lo que esto significa y por lo que sé que están viviendo sus padres y familiares cercanos Me uno a su dolor con profundo respeto Les envío mucha fortaleza un gran abrazo cargado de amor para todos sus familiares. Aquí comparto momentos inolvidables donde fuimos Cómplices amigos compartimos puestas en escena con la Campu o con DJ Campu, siempre Siendo una gran marca mancuerna y una maravillosa inquebrantable estar con Rafael Hernández El Gran diseñador ,Marcos Jonathan Orozco, Malú y una lista interminable de amigos, que estamos verdaderamente impactados con su deceso. que Dios te tenga en su gloria rodeado de ángeles y arcángeles por siempre amigo mío. @rahdzs @rafa_couture_ @jeanyeah #quedateencasa #descansaenpaz ##moda #diseñadoresdemoda #CDMX #losiento @jonathanorozco_ #maquillista #maquillistaprofesional #farandula #television #tv