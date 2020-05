Víctima de Carlitos Calderón tras atropellamiento falleció: ¿a quién arrolló?

View this post on Instagram

Thank you @seabirdstation for all the work you do, I know you don’t treat non native birds like this poor rooster but if he gets better please let me know and I will adopt him. ☹️🐓 Hoy sin querer atropellé un gallo, del veterinario me mandaron a la estación de rescate y espero me llamen a ver si sobrevivió para adoptarlo al fin que yo me levanto antes que él.