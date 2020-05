Buscan a maltratadora de gatos que transmite abusos: ¿quién es Crazy Cat Lady?

Varias personas en línea están tratando de rastrear a una mujer identificada como “Crazy Cat Lady”, (la gata loca) una usuaria de Omegle que presuntamente ha abusado de los gatos durante las transmisiones en vivo en la plataforma. Según los usuarios de Reddit, la persona no identificada, que se presume que es del sexo femenino, ha torturado a varios gatos.

Aparentemente, la individua ha estado usando su cuenta TikTok para anunciar el horario de sus transmisiones Omegle. “Crazy Cat Lady” usa múltiples etiquetas relacionadas con “furry” en Omegle, incluyendo “furry”, “fursuit”, “furries” y “furryfandom”.

En otro video que se cree que pertenece a “Crazy Cat Lady”, ella escribió un mensaje que decía: “¿Por qué preguntas? Porque estoy cansada de los mocosos degenerados que piensan que son mejores que yo. Fui violada una vez y abusada por mi novio. Quiero meterle miedo en los demás, incluso si les hago una cicatriz a los mocosos”.

Los usuarios de las redes sociales intentan descubrir la identidad de la “loca Cat Lady”.

En un SubReddit llamado “DontF *** WithCats”, los usuarios han estado tratando de rastrear la identidad de “Crazy Cat Lady”.

Algunos han dicho que la sospechosa vive en Francia, y otros han dicho que vive en Houston, Texas. Según algunos usuarios, la mujer utiliza una red privada virtual para ocultar su identidad.

En otro video en el supuesto canal TikTok de “Crazy Cat Lady”, ella escribió: “Tengo amigos viendo publicaciones, cuentas, etc., que están hablando de mí. Ya conozco a los que llaman a la policía, pero mi amigo de la infancia me lo contó ya que su abuelo es un jefe de policía”.

Múltiples usuarios han dicho que han llamado a la policía en Houston.

El SubReddit se ha “cerrado temporalmente” debido a los esfuerzos de algunos usuarios de Reddit que intentan encontrar la información personal de Crazy Cat Lady.

La comunidad declaró: “Hay cosas sucediendo aquí y este sub debe cerrarse temporalmente hasta que descubramos qué hacer. No envíe un mensaje pidiendo entrada, solo está agregando y retrasando la discusión que estamos tratando de tener. Si te importa, no nos envíes un mensaje ahoramismo”.



Los usuarios de redes sociales comparten descripciones gráficas de los videos de “Crazy Cat Lady”.

Advertencia: aunque no hay imágenes ni videos de las transmisiones en vivo de “Crazy Cat Lady”, a continuación, algunas de las descripciones son gráficas.

Según muchos usuarios de Reddit, la presunta mujer ha estado torturando a múltiples gatos al desollarlos y quemarlos vivos, entre otras cosas.



Un usuario escribió: “Por favor, ayúdenme a encontrar a esta persona que está usando Omegle bajo la etiqueta peluda, por lo que sé, está matando gatos, desollándolos vivos y quemándolos y bebiendo la sangre de los gatos”.

Según otros usuarios, “Crazy Cat Lady” ha mostrado cráneos de gatos durante las transmisiones en vivo de Omegle. Un usuario de Reddit con el alias GamerGirl362 describió una transmisión en vivo que vio de Crazy Cat Lady y fue aterradora.

“Mi amiga estaba en Omegle, y se encontró con una chica que le dijo que bajo el tag “peluda”, había una mujer allí que mató, quemó y desolló gatos. No publicaré una imagen porque es muy gráfica, y la eliminé porque siempre tuve cicatrices. Ella quería encontrarlos. Antes de darse por vencida, los encontró. Algunas personas experimentaron el ardor, otras la piel. Ella lo experimentó sosteniendo su cráneo. SOSTENIENDO EL CRÁNEO. Al principio, mi amiga pensó que era falso, pero luego vio su pulgar en la mandíbula, y luego, asomaron su ojo”, dijo el usuario.