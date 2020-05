Murió Antonio Bolívar: ¿de qué murió el actor de la película El Abrazo de la serpiente?

El mundo del cine perdió al actor Antonio Bolívar, protagonista de la película sobre la Amazonía, “El abrazo de la serpiente”, quien falleció la noche de este jueves a la edad de 75 años.

La estrella del séptimo arte, quien se llevó varios premios y quien pertenecía a la etnia indígena de Colombia Ocaina, murió en el Hospital San Rafael de la ciudad de Leticia, según lo reveló el diario El Tiempo.

La productora de la cinta, Cristina Gallego confirmó la triste noticia.

EL ABRAZO DE LA SERPIENTE – ENTREVISTA -ANTONIO BOLÍVAR SALVADOR YANGIAMATafillama (Antonio Bolivar) – interpreta a karamakate el sobreviviente. El Abrazo de La Serpiente es una película dirigida por Ciro Guerra y producida por Cristina Gallego, que nos cuenta la épica historia del primer contacto, encuentro, acercamiento, traición y posible amistad que trasciende la vida, entre karamakate, un chamán amazónico, último sobreviviente de su tribu, y dos científicos que con cuarenta años de diferencia. Que recorren el amazonas en busca de una planta sagrada que podría curar sus males. Inspirada en los diarios de los primeros exploradores que recorrieron la Amazonía colombiana, theodor koch-grunberg y richard evan schultes. 2015-05-28T00:13:16.000Z

Asimismo, el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente Itinerante de la Amazonía se pronunció triste por el deceso del protagonista de la película nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera.

“Un hombre grande y lo será siempre. Deja una semilla en cada uno de nosotros”, aseguraron, a través de un comunicado. “Con inmensa tristeza desde el equipo de la Fundación Ficamazonía damos un adiós al Abuelo Antonio Bolivar, reconocido actor y figura emblemática y ancestral del Amazonas”.

El actor, quien dio vida en el famoso filme a Karamatake,se robó elogios incluso por parte de la Academia que entrega los premios Oscar en el 2016.

El abrazo de la serpiente – Trailer VOSESuscríbete al canal: http://www.youtube.com/user/guiadelociotv?sub_confirmation=1 Título: El abrazo de la serpiente Título VO: El abrazo de la serpiente Director: Ciro Guerra Actores: Nilbio Torres, Jan Bijvoet, Antonio Bolivar, Brionne Davis, Yauenkü Migue 2016-02-09T06:00:00.000Z

Gracias a esa naturalidad y magia en su mirar y su encanto ante la pantalla, Bolívar se robó buenos comentarios en cuanto festival fue puesta la película del afamado director Ciro Guerra.

El protagonista del filme colombiano más galardonado de los últimos tiempos, fue toda una estrella en festivales de cine como Cannes y San Sebastián.

Entrevista / Don Antonio Bolivar – El Abrazo de la SerpienteEntrevista / Don Antonio Bolivar – El Abraso de la Serpiente Realización – Andrei Suarez Producccion / Adriana ´Garzón 2016-03-09T20:07:12.000Z

A pesar de la fama que consiguió con el proyecto de Ciro Guerra, el actor no terminó bien sus últimos años, pues estaba pasando necesidades, como lo narró en un reportaje el diario El Tiempo.

“Tras la película vivo con esto que estoy haciendo con usted, con la fama, con las fotos; algunos me botan un billetico de 5.000, 10.000, 20.000 pesitos”, dijo tristemente en su momento el histrión.

“Por la televisión, todo el mundo se da cuenta de los premios, pero lo triste es que se me acercan niños pobres -que hormiguean en el Amazonas- y me dicen: ‘Don Antonio, regáleme para mi pan que no he comido’, y yo no tengo; la gente piensa que estoy lleno de plata”, agregó en aquel entonces Bolívar