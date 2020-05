Top 5: Noticias Interesantes: 07 de Mayo del 2020

Las noticias interesantes del día empiezan con la confesió de Alicia Machado de que ha engordado en la cuarentena y la nueva dieta para perder el sobrepeso que ha ganado en el encierro.

De igual manera, el llanto del conductor de televisión Héctor Sandarti por su mamá y las denuncias del hijo de Silvia Pinal sobre el cochinero en el que tenían viviendo a la actriz, son noticia.

1. Alicia Machado revela que subió de peso en la cuarentena y presenta dieta



Alicia Machado confesó que en medio del confinamiento en que se encuentra en su apartamento de Miami durante la pandemia del coronavirus, subió mucho de peso, por lo que acaba de proponerse la meta de volver a dar una nueva batalla contra las libritas ganadas.

La ex Miss Universo dijo en su Instagram que acaba de empezar una dieta que espera sea milagrosa.

“Buenos días. Yes I Can. Yes You Can #YesYouCan. Tú puedes. Comienzo mi día, con los deliciosos #mealreplacement #proteinshake Gracias mi amor! Todo siempre para mantenerme Bella y fuerte”, comentó la venezolana en su red social en un video, donde dijo que está poniendo en práctica consejos y consumiendo productos de su amigo Alejandro Chabán.

“Hola, cómo están. Yo por aquí comenzando de nuevo una rutina para perder peso, que raro verdad, pues sí, en esta ocasion tengo el gusto de haber recibido todos los productos de mi querido Chabán, Yes you can. Estoy contenta, gracias mi amor por mandarme estos productos que están deliciosos. Quiero perder el peso que he ganado durante esta cuarentena, este encierro, quiero reinventarme, como siempre, para seguir adelante y gracias por enviarme estos batidos”, concluyó la actriz.

2. Murió la cantante Millie Small

La cantante jamaiquina Millicent “Millie” Small, reconocida mundialmente por su canción “My Boy Lollipop”, murió en Londres después de sufrir un derrame cerebral, según lo reveló la BBC.

La estrella jamaiquina, quien el 1970 decidió abandonar la música, falleció el 6 de mayo a la edad de 73 años.

Su tema “My Boy Lollipop”, llegó al primer puesto en las listas de éxitos en los Estados Unidos y el Reino Unido en 1964 y se convirtió en una de las canciones de ska más famosas de todos los tiempos.

Island Records emitió una declaración lamentando la muerte. “Estamos increíblemente tristes al enterarnos del fallecimiento de Millie Small”, escribió el sello discográfico el 6 de mayo. “Ella era una verdadera leyenda y un ser humano increíble. La echaremos mucho de menos. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este momento”.

3. Héctor Sandarti lloró en vivo por su mamá

El querido conductor de televisión Héctor Sandarti protagonizó ayer un emotivo momento al aire, durante la transmisión del programa Un Nuevo Día, luego de recordar que ahora que viene el Día de las Madres, está alejado de la suya, debido a la pandemia del coronavirus.

El animador de 51 años escribió una bella carta a su mamá, que hizo llorar incluso a sus compañeros, donde destacó que enviduó, cuando el guatemalteco tenía paenas 1 añito.

“Gertie, te amo, te amo por sobre todas las cosas, eres mi ejemplo de vida al día de hoy, sigo admirando la entereza con la cual enfrentas tu vejez, tu enfermedad y tus problemas. Sigo admirando tu sentido del humor y esa ligereza con la que tomas las cosas, sabiendo que todo va a estar bien, sabiendo que hay un Dios que nos cuida, nos protege, nos ama y que todo va a pasar”, leyó Sandarti, enterneciendo a los televidentes.

4. Meghan Markle celebra el primer cumple de su hijto Archi

Meghan Markle enterneció las redes sociales por cuenta de un bello video con el que festejó el primer cumpleaños de su hijito Archie.

En el clip, que está dándole la vuelta al mundo, aparece la orgullosa y feliz mamá, sentada en su casa con su bebecito sobre sus piernas, mientras le muestra un libro.

El príncipe Harry fue el encargado de grabar el video, que forma parte de una campaña para recaudar fondos para la organización Save the Children.

El bebecito se robó los suspiros de los seguidores de la antigua pareja real, y Archie encató mientras ayudaba a su famosa madre a pasar las páginas del libro infantil, llamado Duck Rabbit. “Pasemos la página: ¡mira Arch! ¿escuchaste eso? Yo escucho sonidos de patos”, le dice mami al bebé tiernamente al oído.

5. Hijo de Silvia Pinal denuncia que su mamá vivía en un basurero

Hace unos días Silvia Pinal salió nuevamente del hospital, tras presentar quebrantos de salud, y en medio de la tremenda pelea en la que se han enfrascado otra vez Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, ahora el hijo d ela legendaria actriz hizo una tremenda denuncia sobre las condiciones en las que tienen viviendo a su madre.

Luis Enrique Guzmán habló con el programa Sale el sol para denunciar que la empleada doméstica de su madre, quien lo acusa de haberla echado de la casa con abusos físicos y ofensas, tenía viviendo a Pinal en un basurero.

“Esta señora se ha estado aprovechando de la nobleza de mi madre durante treinta o cuarenta años que lleva ahí viviendo a costillas de mi mamá, y teniendo la casa en condiciones insalubres, inaceptables. Me entero de que se cae mi mamá y que esta señora lo único que tenía que hacer es estarla cuidando, y no estaba ahí para cuidarla y que es muy grosera”, dijo al programa. “Había heces de ratón donde estaban los platos y las tazas, donde sirven el desayuno a mi madre. Basura por todas partes, basura orgánica putrefacta al lado de donde se lavan los platos. Todo está ahí en las fotos, por eso precisamente las tomé y el cuarto de servicio del piso al techo de puras bolsas de basura”.