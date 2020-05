Alicia Machado subió de peso en la cuarentena: ¿qué dieta empezó para adelgazar?

Desde que Alicia Machado ganó Miss Universo, por allá en el año 1996, es decir, hace ya 24 años, la exreina ha hecho públicos sus problemas con el sobrepeso. Ha sido casi un cuarto de siglo, lo que la venezolana lleva peleando y haciendo hasta lo imposible para mantener el peso ideal y aunque a veces lo logra, ella asegura que vuelve a subir las libras y vuelve la inconformidad.

La venezolana acaba de revelar que en medio del confinamiento en que se encuentra en su apartamento de Miami, durante la pandemia del coronavirus, subió mucho de peso, por lo que acaba de proponerse la meta de volver a dar una nueva batalla contra el peso, y está empezando con mucha disciplina una dieta que espera sea milagrosa.

La guapísima Alicia hizo su confesión en su cuenta de Instagram, donde compartió un video, en el que admitió que ya han sido muchas las luchas que ha dado para mantenerse en forma y muchísimas las dietas que ha probado, y una vez más, llena de esperanza y mucho ánimo, se está metiendo en este nuevo intento.

“Buenos días. Yes I Can. Yes You Can #YesYouCan. Tú puedes. Comienzo mi día, con los deliciosos #mealreplacement #proteinshake Gracias mi amor! Todo siempre para mantenerme Bella y fuerte”, comentó la ex Miss Universo en su red social, al referirse a su video, donde está poniendo en práctica consejos y consumiendo productos de su amigo Alejandro Chabán.

La exreina fue muy honesta sobre su constante lucha para adelgazar y dijo que muchos se imaginarán que es un nuevo intento fallido, pero no.

“Hola, cómo están. Yo por aquí comenzando de nuevo una rutina para perder peso, que raro verdad, pues sí, en esta ocasion tengo el gusto de haber recibido todos los productos de mi querido Chabán, Yes you can. Estoy contenta, gracias mi amor por mandarme estos productos que están deliciosos. Quiero perder el peso que he ganado durante esta cuarentena, este encierro, quiero reinventarme, como siempre, para seguir adelante y gracias por enviarme estos batidos”, dijo la Machado en su Instagram.

Alicia Machado explica su aumento de peso tras lloverle críticas en redesSubscríbete a nuestro canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/Peoplees… PEOPLE EN ESPAÑOL es la revista de entretenimiento líder en los Estados Unidos con más de 6 millones de lectores en cada edición. Portal web: peopleenespanol.com Facebook: https://www.facebook.com/peopleenespanol Twitter: https://twitter.com/peopleenespanol PEOPLE EN ESPAÑOL es publicada por Time Inc. 2017-08-28T21:48:30.000Z

“Ahora voy a salir a correr, que es lo que hago para mantenerme más o menos con mi peso… ya me lo preparé (el batido) está delicoso, me encantó. De verdad que no había probado tus productos y están deliciosos, tienen muy poca azucar, un alto nivel de proteína, y lo preparo con leche de coco, porque no tomo lacteos. Como saben, tuve principio de cáncer en 2013, y a raíz de ahí, la alimentación debió cambiar, y trato de consumir batidos todas las mañanas para mantener mi fuerza muscular, pero sin leche.. solo quería compartirles como comienzo mi día”, agregó la actriz.

Miss Universe 1996 – Alicia Machado (VENEZUELA)Miss Venezuela-Universe 1996 – Alicia Machado 2008-01-27T00:58:07.000Z

Y aunque Alicia está con la meta de perder peso, muchos fans le pidieron que no lo haga, pues consideran que luce maravillosa así.

“Perder Peso!!! Si estás Bellísima!!! No rebajes tanto Please!!!”, le dijo una fan.