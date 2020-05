Alejandra Guzmán ha tenido un 2019 y un 2020 muy tristes desde que su hija Frida Sofía le ha puesto una barrera a su relación.

Y pese a que la cantante ha tratado de mostrarse fuerte e incluso prudente, ante los constantes ataques que le lanza su hija, a simple vista se nota que en medio de la cuarentena se está sintiendo sola por no poder recibir de Frida ese abrazo y esas palabras hermosas de un hijo.

Y aunque la mexicana no se refirió a su única heredera con nombre y apellido, lanzó un bonito mensaje que a muchos les pareció dirigido a Frida Sofía.

La intérprete de “Eternamente Bella”, quien está pasando el confinamiento del COVID-19 cerca del mar en México, junto a su hermano y sus sobrinos, colgó en su Instagram un video, grabado mientras el sol se estaba poniendo, a orilla del agua, donde lanzó un llamado al perdón.

VideoVideo related to ¿alejandra guzmán le envió un mensaje en clave a su hija frida sofía?: ¿qué dijo? 2020-05-22T00:12:54-04:00

“Quiero compartir este momento de paz y de soledad, soledad del sol… momentos que me hacen reflexionar y mandar todo el amor que está en mi corazón a toda la gente que está allá afuera… los amo, los extraño y pienso que todo esto es para aprender a no juzgar, a perdonar de verdad…”, dijo la mexicana, con un tono de nostalgia. “El universo está en tú corazón… paciencia”, agregó.

VideoVideo related to ¿alejandra guzmán le envió un mensaje en clave a su hija frida sofía?: ¿qué dijo? 2020-05-22T00:12:54-04:00

Y es que ese parece ser el mensaje que la roquera ha tratado en enviarle una y otra vez a su hija desde que estalló la más reciente pelea entre ellas, donde Frida acusa a su mamá de haberse acostado con su exnovio, algo que tanto ella como el joven niegan rotundamente.

“Duele mucho esto, pero creo que solo se supera aceptando que puedes perdonar, que puede tener su corazoncito abierto, y eso es lo que le pido a Dios… Jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija”, dijo hace unas semanas Alejandra, en diálogo con el programa Suelta la sopa, donde respondió a nuevas ofensas y ataques de Frida.

VideoVideo related to ¿alejandra guzmán le envió un mensaje en clave a su hija frida sofía?: ¿qué dijo? 2020-05-22T00:12:54-04:00

“Yo tengo ausencia en su vida gracias a mi trabajo, a que tengo que estar ahí dándole, porque a mí nadie me ha regalado nada y gracias a mi trabajo ella tiene donde vivir, tiene lujos, tiene donde comer”, agregó la Guzmán, respondiendo por su ausencia en la vida de su hija, otro de los reclamos de la chica. “He cometido errores, pero eso no significa que yo sea su bote de basura, que la gente no se pa que he tenido errores y los he tenido, pero he tenido que recuperarme, revisarme… ella no me permite acercarme, ella me tiene bloqueada en su celular. Traté de hablar en su cumpleaños, pero lo único que recibí fueron insultos”.

Frida Sofía dijo sobre su madre: “Crecí viéndola en drogas y tengo muchos recuerdos muy feos, como cuando ella fumaba mota y me echaba todo el humo en la cara, por lo que yo andaba toda pacheca (drogada), y a lo mucho yo tenía como 5 años. Incluso sé que mi mamá embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína. Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa”.