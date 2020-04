[VIDEO] “No estás solo” Canción de Blades y Vives para enfermos del COVID-19

Rubén Blades y Carlos Vives estrenaron ‘No estás solo’, una canción para los enfermos que fue grabada en septiembre de 2019, pero que lanzaron este mismo domingo, en tiempos de coronavirus.

Los recursos que genere esta canción serán para la fundación Anoland Díaz, de Panamá, y para la iniciativa Tras La Perla, de Vives, que ha volcado sus esfuerzos en atender las necesidades de los habitantes del barrio Pescaíto de Santa Marta, tal y

como reportó El Heraldo de Barranquilla.

Así lo anunció en sus redes Carlos Vives:

Con La V de Vives y La B de Blades asi dice la letra de “no estás solo” con la esperanza de que vendrán tiempos mejores.

Su esposa Claudia Elena Vázquez, nos comentó ayer en un chat de amigos colombiano sobre el origen de la canción:

“Carlos le había hecho una canción a Ruben que sale en el próximo disco de Carlos. El día de la grabacion (Sept 2019) llegó Ruben al estudio con esta canción y le dijo: “Oye, nadie le canta a los enfermos, que siempre quieren compañía, termina la letra de esta cancion y ponle la musica”….y asi fue…. la íbamos a sacar después pero es un momento lindo ahora! Abrazos a todos!!!”

Así lo compartió también en sus redes Ruben Blades:

Y así :

Según reporta el diario El Espectador Blades dijo acerca del tema: “La estamos adelantando porque el tema es muy del momento. La idea de escribir, ‘No estás solo/a’, se me ocurrió porque noté que hay canciones para todo excepto para la gente que está enferma. Por la reacción a mi tema ‘Amor y control’¨ me percaté de que mucha gente experimenta la necesidad de expresar su sentimiento frente a la situación de tener a un pariente o ser querido enfermo”. Así lo afirma Rubén Blades en “Diario de la Peste”, su bitácora sobre el coronavirus.

En el concierto que transmitieron a través de sus redes sociales, el panameño y el colombiano aprovecharon para hacer el lanzamiento de este sencillo, que fue escrito por los dos artistas hace ocho meses, aprovechando el difícil momento en el que está el mundo en este instante debido a la pandemia del coronavirus.

Este es el vídeo del bello tema “No estás solo” en YouTube:

Rubén Blades & Carlos Vives – No Estás Solo: Canción Para Los Enfermos (Video Oficial)Escucha aqui https://awal.ffm.to/noestassolo #NoEstasSolo #PanamaSolidario Dos leyendas de la música tropical lanzan su primera colaboración juntos y se suman a la lucha contra la pandemia de COVID-19. El cantante, compositor, actor y activista panameño Rubén Blades une fuerzas con el cantante, compositor y actor colombiano Carlos Vives para presentar el video de su sencillo “No estás solo – Canción para los enfermos”. “No Estás Solo – Canción Para Los Enfermos” es de la autoría de los dos galardonados artistas, quienes mezclan sus respectivos géneros de salsa y vallenato a la perfección, mientras nos levantan el espíritu por medio de una letra muy personal y directa: “Nos dicen que estás enfermo y venimos para animarte, un malestar no es eterno y menos si se comparte. Y aunque interminable parezca la noche, al final se irá con la luz del día…”. Sin embargo, este tema no fue escrito para la pandemia, pues surgió en una sesión de grabación que realizaron Carlos y Rubén hace aproximadamente siete meses en Nueva York: “Carlos gentilmente me invitó a formar parte de su álbum, en septiembre de 2019. Él tenía una canción y fui su invitado en ella. Pero le presenté la idea de la letra para la canción a los enfermos y él aceptó. Se grabó antes de la emergencia que vivimos. ¡Parece que fue hace años!”, afirma Rubén Blades. Ante la campaña "Panamá Solidario", los dos artistas decidieron que era el momento de lanzar la canción y dejar un mensaje de unión: “No estamos solos, ganaremos esta batalla contra el virus; tenemos que apoyarnos y trabajar juntos, que esto pasará”. Rubén Blades, quien apoyará a la Fundación Anoland Díaz en Panamá con los ingresos de esta canción, recuerda a sus seguidores la importancia de tomar todas las medidas de precaución. Asegura que la mejor forma de ayudar en la situación actual es: “Quedándonos en la casa, ayudándonos mutuamente, cubriendo nuestra boca y nariz cuando necesitamos salir. Atendiendo las instrucciones de nuestras autoridades administrativas y de salud”. Por su parte, Carlos Vives comenta: “Esta es una canción llena de amor que sale desde el corazón para nuestro pueblo hermano panameño. Me siento muy honrado de poder trabajar con el maestro Rubén Blades y de poner un granito de arena para contribuir a la causa de apoyo a la población vulnerable”. De hecho, Carlos Vives destinará los recursos que derive de la canción a la iniciativa Tras La Perla, que ha volcado sus esfuerzos a atender las necesidades básicas de los habitantes del barrio Pescaíto de la ciudad de Santa Marta en Colombia durante la emergencia causada por la pandemia. Cabe señalar que tanto el dinero de publicación y distribución serán donados al tratarse de una actividad sin fines de lucro. También cabe destacar que el dinero recaudado por parte del publishing y los porcentajes de distribución, se estarán cediendo por ser un lanzamiento sin fines de lucro. Con su aporte artístico y su participación en Panamá Solidario, Rubén Blades y Carlos Vives demuestran que la música es capaz de sanar y darnos esperanza. 2020-04-13T00:00:11.000Z

“También hay que destacar la contribución de Roberto Delgado y Orquesta, de Panamá, que trabajó la instrumentación y contribuyo en la grabación de la canción”, agregó Blades en su diario. El concierto que fue dirigido por el maestro Omar Alfanno, no solamente estuvieron Rubén Blades y Carlos Vives, sino también 25 artistas nacionales e internacionales que donaron su talento desde su casa para buscar ayudas para los panameños, reportó RCN Noticias.

Entre los artistas que participaron en el concierto “Panamá solidario” estuvieron Sech, Erika Ender, Joey Montana, Gloria Estefan, Fonseca, Olga Tañón, entre otros.

Gracias por este bello tema Carlos y Rubén. Y como bien dice la bella letra: “Un malestar no es eterno y menos si se comparte. Y aunque interminable parezca la noche, al final se irá con la luz del día”

Eso esperamos todos!