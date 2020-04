TOP 5: Videos virales sobre el Coronavirus – 17 de Abril 2020

View this post on Instagram

❤️Esta mujer nos da una luz de esperanza, ella ha podido sobrevivir a muchas situaciones difíciles durante su larga existencia incluso al #coronavirus. ⁠ ⁠ 👏🏻Ella es el ejemplo de fortaleza y superación ante las adversidades. #LaBuenaNoticiadelDia #QuedateEnCasa #JuntosEnCasa 🏡