TOP 5 Videos de Famosos – 27 de abril, 2020

View this post on Instagram

😍•#Repost @maluma ・・・ Haciendo el video de #ADMV 🌹 pensé mucho en mis abuelos 👨🏼‍🦳👵🏻 ojalá los tuviéramos mas presentes y les dijéramos mas seguido lo que sentimos antes que se nos vayan 😔.. Momentos como estos son los más valiosos y cuando termine toda esta vaina hago domicilios de barbería 😂😂😂😂