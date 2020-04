S.O.S. Tintes de Pelo: Cómpralos antes que se agoten y aprende a aplicarlos en casa [VIDEO]

La cuarentena por el COVID-19 ha generado en millones de consumidores el fenómeno de las “compras de pánico” tal como lo hemos visto y vivido en las últimas semanas desde que se inició la medida.

Primero fue el papel higiénico, luego los cubre bocas, el alcohol y gel antibacterial, ahora las nuevas compras de pánico por el coronavirus en Estados Unidos son los tintes para cabello, las tijeras y rasuradoras de pelo.

Así lo reportó con toda la seriedad del caso CNN en Español pues en las últimas semanas, los patrones de compra de los estadounidenses son un claro reflejo de cómo la pandemia de coronavirus continúa evolucionando y afectando la vida cotidiana.

“Definitivamente se puede ver que a medida que la gente se quedó en casa, su enfoque cambió”, afirmó el presidente ejecutivo de Walmart, Doug McMillon, en el Today Show el viernes pasado.

Ahora, las ventas muestran que, sin la posibilidad de visitar una peluquería, barbería o salón de belleza, las mujeres están desesperadas por retocar el color de su cabello, cubrir sus raíces, recortarse un poco el largo. Y no están solas pues los hombres también se encuentran con el mismo dilema.

“Las personas empiezan ya a necesitar un corte de pelo”, dijo McMillon. “Cada vez se venden más afeitadoras y kits de color de pelo. Es interesante observar cómo se desarrolla la dinámica”.

Según el portal Marca Claro los supermercados han registrado compras similares en los últimos días, y ahora las cortadoras de pelo y el tinte de cabello están volando de los estantes. Incluso diarios como el Chicago Tribune están ofreciendo tutoriales básicos para que los hombres puedan desde casa medírsele al reto de peluquearse.

Datos de Nielsen que aparecen en el portal El Mañana muestran que las ventas de cortapelos aumentaron 166% y los tintes del cabello se incrementaron en 23% con respecto al mismo período del año anterior.

Esto quiere decir que además de muchas tareas a las que no estábamos acostumbrados cotidianamente, también hemos tenido que convertirnos en estilistas y barberos para convertir nuestra casa en el mejor salón de belleza de la temporada.

SOS TINTES DE PELO: Trucos fáciles de aplicación casera

Llegó la hora! Y si estás dentro de las miles de mujeres que necesitan un retoque estos consejos y tutoriales podrán resultarte útiles.

De las cosas que he aprendido en esta cuarentena a la hora de atreverme a retocar mi pelo en casa, es que hay que planear bien para prevenir y no lamentar.

Sobretodo porque no podemos salir corriendo al salón de belleza para remediarlo!

OJO: ANTES DE PINTAR

Estos son algunos trucos anteriores al proceso de aplicación de color que a mí me han funcionado, sea cual sea tu sistema para retocar el cabello en casa:

1.No lo hagas con el pelo demasiado limpio o muy grasoso. Lávate el pelo de 24 a 48 horas antes de pintártelo.

2.No ensayes sola en casa con un color totalmente nuevo. Si es un simple retoque busca el tono más parecido sino exacto al que te aplica normalmente tu peluquero.

3.Ponte ropa de trabajo o desechable y en todo caso cúbrete con toalla. Retira de tu baño tapetes, toallas o cualquier otra cosa que pueda mancharse con el tinte.

4.Aplica sobre la piel cercana al cabello, (justo en la línea del pelo y a lo largo de todo el rostro, orejas, nuca y cuello) un toquecito de aceite de almendras, aceite de coco o aceite de bebé. Hazlo antes del tinte para que al poner el color la piel no se manche.

5.Y por último ponte guantes en las manos durante todo el proceso, incluso cuando estes enjuagando el tinte, para lo cual recomiendo el lavabo y no la ducha a menos que tengas un dispositivo o ducha manual que te permita ir enjuagando por etapas.

TUTORIALES CASEROS:

Una vez tomadas estas precauciones de preparación anterior al proceso, aquí hay dos ejemplos caseros claros y sencillos que puedes consultar para guiarte en la tarea.

Este es un práctico tutorial de YouTube muy ilustrativo. Mira el [VIDEO]

VideoVideo related to s.o.s. tintes de pelo: cómpralos antes que se agoten y aprende a aplicarlos en casa 2020-04-16T18:17:22-04:00

Este es otro portal con un buen proceso detallado Uncomo.com

Y este paso a paso de Wiki Mujeres es también muy completo para medírtele al reto de retocar el color de tu pelo.

Acuérdate siempre que “menos es más” sobretodo en cuestiones de cabello y estando en cuarentena! Es una regla de oro que debes aplicar para mantenerte bien!

